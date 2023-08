„Nu am fost președinte niciun minut!” Florin Prunea a spus tot despre negocierile cu Adrian Mititelu 

Fostul portar a fost aproape să preia funcția de președinte la FC U Craiova, după ce a negociat cu Adrian Mititelu, însă mutarea nu s-a mai realizat. Florin Prunea anunța în weekend-ul recent încheiat că a ajuns la un acord cu Adrian Mititelu și fiul său pentru a semna cu gruparea din Bănie, însă totul a picat din cauza unei clauze.

Florin Prunea, detalii de la negocierile cu Adrian Mititelu

Florin Prunea a vorbit despre mutare și a dezvăluit că o clauză din contract ca stat în calea semnării înțelegerii. Odată cu numirea lui Prunea s-a scris că ar urma să fie adus pe banca tehnică și Marius Șumudică, însă între antrenor și finanțatorul lui FC U Craiova s-a iscat un scandal monstru.

În ciuda tensiunilor dintre Șumudică și Mititelu, Prunea a dezvăluit că în cazul său lucrurile nu au degenerat, iar relația sa cu oficialii olteni este bună în continuare.

„N-am fost președinte niciun minut, pentru că n-am semnat documentele! Oamenii cu mine au fost corecți, din prima clipă în care am primit telefonul de la ei, ne-am întâlnit, au fost extrem de corecți. Singura problemă a fost o clauză, atât. De acolo a picat absolut tot. Ne-am strâns mâinile într-un mod civilizat, le-am spus că telefonul meu este oricând deschis, dacă pot să-i ajut cu un sfat, se mai interesează lumea, mai au și ei nevoie de câte un sfat.

În rest, ne-am strâns mâna și fiecare a luat-o pe drumul lui.

Este vorba despre o clauză de siguranță, n-o să mai fac niciodată greșeala pe care am făcut-o la Dinamo, când m-am dus și era benzină pe foc și focul era cât casa, și aici e tot o situație similară. Situația nu este prea plăcută după ce s-a întâmplat la ultimul meci și cu suporterii echipei, de aia aș vrea să mulțumesc suporterilor, Craiova îmi este apropiată, am câștigat ultimul event acolo, Cupa și campionatul, e orașul unde mă duc oricând cu plăcere și mă întâlnesc cu lumea. Telefoanele pe care le-am primit chiar m-au impresionat și le mulțumesc pe această cale suporterilor că m-au susținut și ei mă vedeau acolo și de abia așteptau.

Le mulțumesc pentru ofertă, rămân în relații foarte bune, Șumi a negociat separat, fiecare a negociat partea lui, nu ne-am întâlnit zilele astea. Dar eu, Florin Prunea, pot să spun că oamenii au fost extrem de corecți”, a declarat Florin Prunea la ProSport.