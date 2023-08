Fostul portar al echipei naționale spune că refuzul său de a semna cu FC U Craiova nu are legătură cu negocierile eșuate dintre clubul oltean și Marius Șumudică, antrenor dorit și el la club, ci cu o clauză impusă de Adrian Mititelu, pe care nu a vrut să o dezvăluie.

Reacția lui Florin Prunea, după ce varianta FC U Craiova a picat pentru el și Șumudică

Prunea le transmite baftă celor de la FC U Craiova și spune că le va fi alături în cazul în care vor avea nevoie de ajutor în viitor.

"Eu am zis de aseară că, până nu se semnează documentele, nimeni nu e sigur de nimic. Nu am fost la pachet cu Șumudică. Marius a negociat contractul lui direct cu Adiță. Eu am negociat contractul meu separat, nu are legătură. Sigur, mi-ar fi plăcut să lucrez cu Șumi. Când am fost întrebat de domnul Mititelu, am spus din prima că e un antrenor foarte bun.

Nu m-am răzgândit. EU am vrut să merg la Craiova, dar e vorba de o singura clauză contractuală. În rest, lucrurile erau perfecte. Nu vreau să intru în detalii. Nu am ce să reproșez. Oamenii au fost corecți cu mine, dar a fost o singură clauză... dânșii știu cel mai bine ce au de făcut. În rest, n-au fost probleme.

Am vorbit azi, a fost ultima rundă de negocieri cu Adiță Mititelu. Din păcate, uite că nu s-a legat, dar nu e nicio problemă. Le doresc baftă multă. Telefonul meu e deschis. Eu am câștigat cupa și campionatul la Craiova, e un oraș unde am prieteni, acolo m-am căsătorit după finala Cupei României. E un oraș care mi-e drag, dar n-a fost să fie. Le doresc baftă multă și să aibă mână bună", a spus Florin Prunea, la Digisport.

Mititelu Jr explică de ce au picat negocierile

Mititelu Jr susține că tratativele s-au împotmolit când s-au analizat clauzele contractuale.

„Au picat discuţiile cu Şumudică şi cu Florin Prunea. Nu ne-am înţeles. Nici Şumudică, nici Prunea nu vin la Craiova. Ne vom orienta şi vom încerca să aducem un preşedinte şi un antrenor profesionişti cu care să facem treabă şi să urcăm cât mai sus în clasament şi să ne atingem obiectivele.

Nu vreau să intru în amănunte, nu ne-am înţeles la clauzele contractuale. Îmi pare rău că nu am bătut palma, dar ce pot să vă spun 100% este că nici Florin Prunea, nici Marius Şumudică nu vor veni la Craiova.

Discuţiile sunt sistate definitiv. Le mulţumesc mult pentru disponibilitate, dar din păcate se mai întâmplă. Vom aduce şi jucători, nu numai antrenor şi preşedinte.

O să facem o echipă puternică, avem şi acum o astfel de echipă, dar vom încerca să aducem ordine şi disciplină, astfel încât această echipă frumoasă să îşi atingă obiectivele”, a declarat fiul lui Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.