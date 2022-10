„Mi-a zis Tănase: 'bre, nea Gigi, nu spune ce spun eu, dar nu se compară!'” Gigi Becali a dat din casă! Discuția avută și cu Nicolae Dică: „S-a supărat!”

Roș-albaștrii au pierdut în dubla manșă cu Silkeborg, scor general 10-0. Gigi Becali s-a dezlănțuit după umilința trăită prin prisma echipei sale, care a înregistrat una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria clubului. Patronul a anunțat încă o dată că ia în calcul retragerea din fotbal, însă a dezvăluit și că plănuiește să schimbe strategia la echipă.

Gigi Becali a discutat cu Florin Tănase

Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit că a discutat cu fostul căpitan al echipei sale, Florin Tănase (27 ani), plecat în această vară la Al Jazira, în schimbul a 3 milioane de euro, iar fostul golgheter al echipei i-a prezentat diferențele majore dintre antrenamentele din străinătate și cele din România.

Deși fostul căpitan de la FCSB l-a rugat să nu spună mai departe ce discuție au avut, Gigi Becali a dezvăluit care a fost discuția purtată la Palat cu Tănase și a spus și că i-a transmis lui Nicolae Dică aceste idei, moment în care antrenorul s-a supărat.

„Mi-a zis Tănase, a trecut pe la Palat zilele trecute: 'bre, nea Gigi, nu spune ce spun eu, dar spun un lucru, nu se compară antrenorii străini cu ce se întâmplă în România'. A zis că sunt total diferite antrenamentele, mi-a explicat, mi-a spus câteva lucruri. A zis că e diferit cu ce se face în România față de străinătate. I-am zis lui Dică și s-a supărat: 'Ce, nu aveți încredere în mine?' 'Băi, tată, am încredere, dar uite ce zice lumea'. 'Înseamnă că nu aveți încredere în mine'.

Nu e în regulă că nu avem posesie, nu e în regulă ca unul la 20 de ani să fie mai slab decât era la 18 ani. Dacă stai să te gândești, am avut echipă care a jucat bine anul trecut, după am băgat și vreo 6 milioane în transferuri, am spus gata, spargem anul ăsta”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.