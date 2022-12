„Mi-a spus Gigi asta!” FCSB, aproape să vândă un jucător important! Ce club s-a arătat interesat 

Patronul a anunțat mai multe plecări în iarnă, în special în rândul jucătorilor care nu au reușit să se impună la echipa sa, precum Marco Dulca sau Radu Boboc. Deși pe cei doi este dispus să îi piardă gratis, Gigi Becali poate încasa și bani de pe urma câtorva fotbaliști, care au stârnit interesul cluburilor din străinătate.

După ce a dezvăluit la „Ora exactă în sport” că a primit o ofertă de 550.000 de euro pentru Ianis Stoica pe care a refuzat-o pentru că plata s-ar fi făcut în trei rate, Gigi Becali poate vinde un jucător important în următoarele zile. Este vorba despre Malcom Edjouma (26 ani), care a avut prestații bune în acest sezon în tricoul roș-albaștrilor.

Mihai Stoica a dezvăluit ce echipă îl vrea pe Malcom Edjouma

Managerul general al roș-albaștrilor a vorbit despre interesul pentru mijlocașul francez, care a marcat golul victoriei în restanța cu FC Botoșani, scor 3-2. Mihai Stoica a dezvăluit că echipa interesată de jucător este MOL Vidi și că i-a transmis chiar Gigi Becali că a discutat recent cu impresarul și reprezentanții clubului care e cu ochii pe Malcom Edjouma.

„Nu ştiu absolut nimic, există o discuţie purtată de un impresar cu Gigi. Chiar mai devreme, înainte de a veni în emisiune, mi-a spus Gigi că ar fi fost o discuţie între impresar şi reprezentanţii clubului care-l doreşte, şi Edjouma. Atât, altceva nu ştiu.

Sunt bani mulţi acolo, sunt salarii de 700.000 net, inclusiv la Videoton, da. Nu ştiu dacă se va realiza, de la discuţii până să se facă actele e cale lungă”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Malcom Edjouma (26 de ani) joacă la FCSB din februarie 2022, după ce a fost cumpărat de la FC Botoșani, în schimbul sumei de 330.000 de euro. Până acum, francezul a strâns 37 de meciuri și 6 goluri.

23 de meciuri, 4 goluri și 2 pase decisive a reușit Edjouma la FCSB în acest sezon

1 milion de euro este cota de piață a lui Edjouma, conform Transfermarkt

Malcom Edjouma, interviu atipic

Mijlocașul francez a ridicat din umeri în repetate rânduri în momentul în care a fost întrebat cum se simte când este criticat de patron sau ce părere are despre oferta pe care Gigi Becali ar fi primit-o pe numele său.

"Nu m-am bucurat la gol, e normal. Am fost la Botoșani în trecut și mi-ar fi fost greu să mă bucur pentru că e clubul care mi-a dat șansa să-mi demonstrez valoarea. Nu puteam să mă bucur.

Cred că am avut doar un moment slab în startul sezonului. Era ușor să spui că nu suntem buni, dar acum avem mult mai multă încredere. Doar despre asta e vorba. Trebuie să ne îmbunătățim, să fim mai eficienți, atât în defensivă, cât și în ofensivă.

Criticat unde? Nu am văzut, nu știu! Nu citesc. Ofertă? Eu nu am discutat despre vreun transfer. Nu știu despre transfer. Sunt fericit aici. Dacă va veni o ofertă... nu știu ce să spun pentru că nu am ofertă", a spus Edjouma.