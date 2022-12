Dacă recent a spus că are oferte pentru mai mulți jucători, precum Malcom Edjouma, Adrian Șut sau Andrei Cordea, Gigi Becali a fost întrebat la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, dacă nu cumva se gândește să facă și achiziții în iarnă pentru a întări lotul.

Gigi Becali: "Dacă venim pe locul 2 în iarnă, cumpăr un jucător"

Finanțatorul vicecampioanei a explicat că va transfera un jucător în iarnă la FCSB doar dacă echipa va urca pe locul secund și va avea șanse la câștigarea titlului. În caz contrar, bucureștenii ar urma să evolueze fără nume noi în echipă până la finalul stagiunii.

"Acum doar vând. Fiecare face cum crede el. Eu nu sunt la fel de bogați ca ei (n.r - alți patroni din Superliga). Războiul bate la poartă, criză mondială, recesiune, energie, curent, lumină stinsă și eu ce să fac? Să dau bani ca să cumpăr jucători? Nu, tată, eu acum doar vând.

Aaa, dacă văd eu, de exemplu, că venim pe locul 2 în iarna asta, cu șanse mai mari la campionat, și mai avem perioadă de transferuri, atunci da, mai cumpăr un jucător. Dar dacă sunt pe locul 5, cum să cumpăr jucători? Am băut gaz, sunt nebun? Iau lucrurile cum sunt. Asta e, încerc să trag la campionat, dar nu să mai și dau bani", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

În prezent, FCSB ocupă locul 5 în Superliga, cu 29 de puncte, la opt lungimi în spatele poziției secunde, ocupată de CFR Cluj. Cele două formații se vor întâlni într-o restanță, pe 15 decembrie.

Gigi Becali a anunțat că vrea jucători experimentați

Dacă până acum era adeptul transferurilor de jucători tineri, promițători, care pot face rapid obiectul unei mutări în străinătate, Gigi Becali și-a schimbat opinia și a anunțat recent că vrea la echipă jucători cu experiență.

"Eu am destui jucători tineri pe care să iau bani. Acum, dacă iau, iau de 27 de ani, nu de 21 sau 22. Acum am 3-4 tineri. Nu mai vreau să risc bani.

Pe Hagi nu poate nimeni să îl copieze. El a spus ceva și are dreptate: 'Eu am scos, când au plecat mai departe ce au făcut?'. Adică el ce spune? Dacă Becali e prost și nu știe să lucreze cu jucătorul, el n-are nicio treabă. El i-a făcut pe Coman sau Nedelcu. Și are dreptate! La Gică, dacă nu joci fotbal, te mănâncă!", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.