Ultimele informații conduceau spre decizia potrivit căreia meciul din runda secundă a campionatului se va juca pe arena din Ghencea, așa cum și-au dorit oficialii celor de la FCSB. Cum în prima fază și cei de la CSA Steaua recunoșteau că și-au dat acordul, nimic nu mai părea de neclintit după decizia ministrului Apărării, Angel Tîlvăr. Ministrul Apărării a semnat în urmă cu patru zile actul trimis de FCSB, prin care solicită închirierea stadionului Steaua.

Se modifică decizia!?

Lucrurile nu s-au mai brodat însă așa cum sperau cei de la FCSB. Mihai Stoica a lăsat să se înțeleagă că șansele ca partida din etapa a doua să se desfășoare pe Ghencea au scăzut substanțial. Potrivit Gsp, CSA Steaua solicită o clauză în valoare de un milion de euro, prin care se protejează gazonul arenei din Ghencea să nu fie distrus în urma partidei FCSB - Dinamo. Iată ce a declarat managerul general de la FCSB vineri seara, la televiziunea cu care are contract.

”Eu recunosc că m-am dus pe fentă şi credeam că vom juca acolo. Există o solicitare care nu poate fi, sub nicio formă, satisfăcută. Niciun broker de asigurări nu semnează o poliţă de asigurare de 1 milion de euro pentru un gazon, care poate costă 150-200.000 de euro. Nu poate face aşa ceva. Solicitarea este absurdă. Există şi alte două poliţe de asigurări pe care le vom face, dar asta cu gazonul întrece orice închipuire. Gazonul este făcut pentru jocurile de fotbal.

Cu noi s-a ajuns într-un impas. Am înţeles din declaraţiile domnului comandant Bichir că noi trebuie să semnăm un draft. Nu avem ce să semnăm, dacă nu am primit nimic. Nu mai ştiu nimic, nu mai înţeleg nimic. Am crezut că vom vedea derby-ul României pe un stadion mai mare. La momentul ăsta nu este nimic clar.

Stoica: "Deadline-ul va fi luni"

Noi am fost convinşi că vom juca în Ghencea. Părea deschidere totală şi că va fi o înţelegere. Totul a venit din senin, dar nimeni nu poate onora o asemenea pretenţie. Deadline-ul va fi luni. Sper ca oamenii să înţeleagă. Nu poţi să soliciţi ceva absurd, doar dacă vrei neapărat ca totul să fi fost o cacealma. În continuare cred că vor realiza că aşa ceva nu se poate solicita. Ştiu şi ei foarte bine, discută cu brokeri. Cică de la asiguratori au aflat că se poate face o asemenea cerere, am cerut numele lor, dar nu am primit nimic”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.