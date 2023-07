„Îmi place când jucătorii sunt dezamăgiți că nu sunt titulari!” Charalambous, mulțumit după victoria din derby! Ce a spus despre gafa lui Târnovanu 

Florinel Coman și Darius Olaru au fost marcatorii golurilor înscrise de vicecampioana României în minutul 30, respectiv 35. Reușitele celor doi fotbaliști le-au adus roș-albaștrilor cele trei puncte și a doua victorie consecutivă în acest start de sezon în care se află la egalitate de puncte cu Farul și CFR Cluj.

Elias Charalambous

Antrenorul vicecampioanei României a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută de echipa sa, mulțumit de rezultat. Elias Charalambous și-a lăudat adversarii și a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Dinamo. Totodată, cipriotul a vorbit și despre supărarea lui Andrea Compagno că nu a fost titular, dar și despre gafa comisă de Ștefan Târnovanu la golul oaspeților.

„Când câștigăm sunt fericit, nu sunt supărat. Suntem fericiți că am câștigat primele două meciuri, era important pentru băieți să înceapă bine campionatul, cred că am început foarte bine în prima repriză, puteam înscrie mai mult înainte să încasăm gol.

În a doua repriză trebuia să ne apărăm mai mult, am avut un oponent bun, a fost derby, dar cele mai importante sunt cele trei puncte. E normal să te îngrijorezi când adversarul înscrie, trebuie să ținem mai mult de minge, asta trebuie să îmbunătățim pe viitor, în final am menținut rezultatul.

Coman este anul acesta, pentru mine, cel mai bun jucător al momentului în România, a înscris un gol fantastic, european, după părerea mea. Sunt fericit să îl avem aici. De mâine începem să pregătim următorul meci, un meci dificil, vom avea partide din trei în trei zile, trebuie să avem tot lotul pregătit. Suntem pregătiți, jucătorii sunt pregătiți, nu avem mult timp, trebuie să ne recuperăm bine și de mâine pregătim meciul.

(n.r. despre transferul lui Compagno) Am auzit și eu zvonurile, nu avem nimic concret, oficial, din ce știu eu. Dacă un jucător nu e în primul 11 e normal să fie supărat, îmi place când jucătorii sunt dezamăgiți că nu sunt titulari, am fost și eu jucător și la fel am pățit, asta e un lucru bun, arată că își dorește să joace.

E fotbal, e un joc al greșelilor, a fost o acțiune acolo, se întâmplă în fotbal, Târnovanu e un portar bun, ne-a ajutat mult și sezonul trecut și în primul meci, greșelile fac parte din meci. Le mulțumesc fanilor pentru sprijin”, a declarat Elias Charalambous la finalul mecului.

Pentru FCSB urmează meciul din deplasare cu CSKA Sofia 1948 din grupele Conference League, iar apoi se deplasează în campionat la Oțelul Galați.

De cealaltă parte, Dinamo joacă pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe în următoarea etapă.