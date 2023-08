„Foarte rar în viață vezi așa ceva!” Marko Dugandzic, la pământ după înfrângerea cu Petrolul 

Giuleștenii au ajuns la a doua înfrângere consecutivă în campionat, având o singură victorie după primele cinci etape și încă două remize. Scorul a fost deschis de autogolul lui Oaidă, venit în minutul 63, iar în al cincilea minut de prelungiri și Borja Valle a trimis în propria poartă.

Rapidul putea înscrie, însă Marko Dugandzic a ratat ocazii mari. Atacantul a vorbit la finalul meciului, extrem de afectat de înfrângerea suferită și de prestația pe care echipa a avut-o.

Marko Dugandzic: „Nu puteam marca nici dacă jucam trei zile!”

Fotbalistul croat a comentat înfrângerea suferită, punctând că nu are o explicație pentru modul în care s-a prezentat echipa.

„Nu prea am cuvinte să descriu, două autogoluri, unul în meciul trecut, am ratat multe ocazii, eu în special. Cred că puteam juca trei zile și nu am fi putut marca. Am pierdut trei puncte în Giulești, nu știu ce să spun. Nu îmi amintesc un astfel de meci în carieră.

Am avut trei ocazii foarte mari, e foarte rar în viață să vezi un astfel de meci. Nu am o explicație, dacă aș fi avut atunci ar fi fost ușor de rezolvat. Nu am reușit să revenim în meci după ce am primit gol, nu am o explicație. Cu siguranță e o criză, avem o singură victorie în cinci meciuri. Rapid e un club mare, avem obiective mari în acest sezon, mai sunt multe meciuri până la final, vom încerca să ne redresăm.

Suntem sportivi, vom continua să ne antrenăm, să dăm ce avem mai bun, nu avem alternative, dar după ploaie vine soarele. Suntem pe locul 11, vom încerca să ne revenim și asta este”, a declarat Dugandzic la finalul meciului.

Rapid se află pe locul 11 în clasamentul Superligii României după cinci etape, iar în următoarea etapă joacă pe teren propriu cu Farul Constanța.