„Fanii nu știu adevărul!”. Deian Sorescu a răbufnit! Ce repoșuri i-a adus lui Iuliu Mureșan după înfrângerea cu Chindia 

Deian Sorescu (23 ani) dezminte spunele directorului administrativ.

Dinamo a pierdut meciul cu Chindia Târgoviște, 0-1, și a înregistrat a doua înfrângere din Liga 1. Deian Sorescu, care marcase de 3 ori în primele 3 partide, nu a mai fost decisiv și în acest joc. Cel mai valoros jucător al „câinilor” a răbufnit după eșecul suferit în fața târgoviștenilor și a dezmințit toate informațiile lansate de Iuliu Mureșan în spațiul public, că a discutat cu el și că situația de la Dinamo s-a redresat.

„Poate nu sunt dorit, poate sunt doar o marfă”



„Eu nu am discutat cu nimeni. Nu ştiu ce aţi auzit dumneavoastră. Am văzut prin presă, dar nu e adevărat că am vorbit. Poate nu sunt dorit, poate sunt doar o marfă şi atât, n-am ce să spun.

Cum mă simt? Cred că se vede pe teren, pentru că la orice clinci, la orice chestie sunt nervos. Îmi cer scuze tuturor colegilor de la celelalte echipe pentru că am reacţia asta, dar la cât a îndurat echipa în ultima perioada e ceva normal.

Ce îmi trebuie? Linişte! Linişte şi siguranţă. Şi au fost foarte multe probleme, dar mai bine îi întrebaţi pe cei din conducere, că ei ştiu mai bine. Fanii nu ştiu adevărul.

De asta şi suntem unii cu psihicul la pământ, unii poate mai putem, unii poate nu au mai putut şi au plecat. Poate s-a rezolvat cu unii jucători, poate s-o fi rezolvat, dar cu mine, personal, nu s-a rezolvat absolut nimic, vă spun din punctul meu de vedere”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului cu Chindia.

Jucătorul lui Dinamo nu este la prima remarcă pe care o are asupra conducerii. După eșecul cu FCU Craiova, 0-1, acesta a declarat că îi simte lipsa lui Negoiță, pentru că nu mai știe cui îi aparține clubul în prezent.

Clasamentul Ligii 1 după primele cinci etape:

