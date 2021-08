Iuliu Mureșan îi dă replica lui Sorescu după discursul căpitanului de la finalul meciului Dinamo - Clinceni 3-1

Dinamo - Academica Clinceni 3-1, într-un meci din etapa a treia a Ligii 1.

Deian Sorescu și-a exprimat nemulțumirea la finalul meciului Dinamo - Clinceni 3-1 din cauza faptului că salariile restante pe care le are de primit încă întârzie să-i intre în cont.

Autor al unei duble în partida din etapa a treia a Ligii 1, disputată aseară, în Ștefan cel Mare, timișoreanul în vârstă de 23 de ani a întărit faptul că la Dinamo nu se mișcă absolut nimic în privința plăților.

Intrat luni seara în direct la televiziunea Look Sport, directorul executiv al "câinilor", Iuliu Mureșan, a explicat, pas cu pas, de ce un club intrat în insolvență, precum Dinamo, nu poate plăti restanțele salariale.

Iuliu Mureșan face lumină

"Noi, clubul, nu putem să plătim restanţe financiare la nimeni. Putem plăti doar de la intrarea în insolvenţă, nu din urmă. Aşa e legea insolvenţei. Nu avem voie, e interzis. Nu ştiu la ce se referea Sorescu. Eu şi clubul sigur nu am plătit.

Sigur, creşte preţul lui Sorescu şi nu numai al lui. Eşanu, Giafer au jucat extraordinar azi (n.r. - luni seara), parcă joacă de 10 ani în Liga 1. La fel Borcea, Creţu. Am avut mulţi jucători Under 21 pe teren. Mă bucur că aceşti copii se integrează alături de jucătorii cu experienţă. Sigur că Deian, prin golurile lui, ai şanse mari să câştigi orice partidă, dar contează jocul tuturor", a spus Iuliu Mureşan, la Look Sport.

Cotat la 1,4 milioane euro, Sorescu ar putea fi vândut de Dinamo cu 2 milioane de euro, suma stabiltă de conducătorii roș-albilor, deși pentru extrema dreapta ar mai fi fost oferte de 800.000 de euro.

Forma excelentă pe care o traversează în acest debut de sezon, cinci goluri în trei partide pentru trupa lui Dario Bonetti, îi întărește rolul de lider al echipei, dar îl urcă și pe un piedestal de pe care ar putea fi vândut cu o sumă consistentă.

Sorescu, declarații acide

"Probleme financiare sunt în continuare. Nu s-a rezolvat mare lucru, nimic, doar promisiuni că se vor rezolva. Lucrurile au mers spre bine, pentru că unii jucători și-au primit restanțele salariale, unii nu, vom vedea. Eu mă număr printre cei care nu și-au primit restanțele salariale.

M-aș bucura, dacă pot să ajut clubul cu o sumă destul de mare, dar vom vedea, pentru că din câte observ nu sunt o prioritate, dar în fotbal orice jucător poate fi înlocuit, așa că atâta timp cât am contract, chiar dacă sunt dorit sau nedorit, o să-mi fac treaba cât pot eu mai bine.

Mă doare (n.r.: că nu și-a primit restanțele salariale), cred că ar trebui să se facă totul în mod corect și normat. Este decizia celor din conducere. Nu am vorbit cu cineva de ceva timp, așa că vom vedea ce va fi în viitorul apropiat”, a spus Deian Sorescu, la finele partidei de aseară.

În ciuda problemelor cu care se confruntă, financiare şi de lot, Dinamo a reuşit a doua victorie în trei etape. Sorescu a ajuns la cinci goluri marcate în acest debut de sezon şi este golgheterul la zi. Academica este singura echipă fără vreun punct după trei etape.