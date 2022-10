„Eu să renunț?” Ce a spus Andrei Prepeliță înainte de a fi înlăturat

Demis imediat după înfrângerea cu Petrolul Ploiești, Andrei Prepeliță a avut, totuși, câteva cuvinte de spus după întâlnirea cu "lupii galbeni" de pe Stadionul "Ilie Oană".

„Un meci foarte slab din partea noastră, nu mă așteptam la o asemenea evoluție. Când vezi atâtea greșeli, atâtea pase greșite, nu știu... Trebuie să ai anumite execuții, din păcate multe greșeli elementare.

Ne-am bătut singuri! Adversarul nu ne-a pus mari probleme. Supărat și pe Alceus, și pe Calcan, fără reacție! Bryan a avut un atac decisiv la mijlocul terenului, deși știa că are cartonaș galben. Sunt decizii pe care ei le iau pe teren, noi nu putem să facem prea multe.

Eu îmi propusesem 22 de puncte la finalul turului, mă așteptam la un tur de campionat greu, în condițiile în care am transferat mulți jucători. Era greu să-i integrez, să se acomodeze.

Eu să renunț? Nu! Nu mi se pare un act de bărbăție să-ți dai demisia. Am demonstrat anul trecut, când am rămas ferm pe poziție, și am reușit. Am încredere în munca mea, 100%! Dacă nu duc echipa în play-off, nu mi se prelungește contractul, am asta stipulat”, a spus Prepeliță după meci.

În următoarea partidă, FC Argeș o va întâlni pe UTA Arad pe teren advers. Meciul este programat duminică, 30 octombrie, de la ora 18:15 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe www.sport.ro!