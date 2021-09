„Este același idiot!” Dumitru Dragomir, reacție vehementă după ce a fost atacat de un protestatar

Dumitru Dragomir, atacat din nou de protestatarul Marian Ceușescu.

Fostul șef de la LPF este acuzat de fanaticul suporter al Universității Craiova că ar principalul vinova pentru distrugerea Universității Craiova. Este de notorietate faptul că acum două cluburi din Craiova, cel al lui Rotaru și cel al lui Mititelu, se luptă pentru palmaresul Universității Craiova.

Dragomir s-a mai aflat în conflict cu suporterul Craiovei și în trecut, când a fost la un pas să fie bătut de acesta la ieșirea dintr-o televiziune.

„Corleone” a fost chemat în instanță în dosarul „Drepturile TV”, iar la ieșirea de la audieri a dat nas în nas cu fanul Craiovei, care i-ar fi adresat injurii.

„Este același idiot care ne atacă pe toți pe la tribunale. Eu am mai avut un conflict cu el acum un an, atunci când ieșeam de la un post de televiziune. Dar, de această dată mi-am păstrat calmul și nu am mai intrat în jocului acestui om, care nu e sănătos la cap.

Primește tot felul de ponturi și vine pe la Tribunale și urlă după noi. Mă luase iar că am distrus eu Universitatea Craiova, că am decis eu dezafilierea și că am furat eu milioane de euro. Nu am distrus eu nicio Universitatea Craiova. Am fost achitat și cu acel proces. Iar, prostul nici nu știe că la procesul la care am fost eu marți, iar el mă aștepta afară, faptele de care sunt acuzat s-au prescris. Urla ca un nebun după mine în plină stradă”, a încheiat Dragomir.

Universitatea Craiova s-a înfiinţat în 1948 şi a fost prima echipă din România calificată în semifinalele unei cupe europene.