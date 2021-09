„Era greu să-l blocăm!” Gigi Becali l-a supărat deja pe Edi Iordănescu, însă tehnicianul a trecut cu vederea

Edi Iordănescu, surprins de decizia lui Becali de a renunța la Olimpiu Moruțan.

Noul antrenor al vicecampioanei a vorbit despre pierderea lui Oimpiu Moruțan, care a semnat cu Galatasaray după etapa a șaptea a Ligii 1.

Tehnicianul și-ar fi dorit ca fotbalistul de 21 de ani să continue alături de FCSB, deoarece clubul traversează o perioadă dificilă cu mulți jucători indisponibil din cauza accidentărilor. Cu toate acestea declară că nu l-a deranjat decizia lui Becali, considerând că ar fi fost foarte greu să-l capaciteze pe Moruțan dacă acesta ar fi ratat transferul în Turcia.

„Am venit şi în decurs de o săptămână am pierdut trei jucători. A plecat Moruţan! A venit o ofertă greu de refuzat pentru jucător, din punct de vedere mental era greu să-l deblocăm. Am zis că e o ofertă foarte bună, o oportunitate. A jucat și aflase, pentru că era normal. Era foarte greu să-l blocăm, în ciuda faptului că nu era OK.

Când ai un debut de campionat aşa cum are echipa şi tu să pierzi jucători, nu e uşor. A fost o mişcare logică şi eu n-am condamnat lucrul ăsta”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit Telekom Sport.

După ce a renunțat la Olimpiu Moruțan, Gigi Becali i-a adus lui Edi Iordănescu trei fotbaliști valoroși, care vor fi jucători de bază în echipa pregătită de Iordănescu junior. Valentin Gheorghe, Claudiu Keșeru și Constantin Budescu au semnat cu FCSB în această pauză competițională.