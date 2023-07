„Echipa noastră e în primele trei!” Leo Grozavu nu s-a abținut: „Belu vine de la Rapid și are nevoie de 4-5 săptămâni să se pună pe picioare!” 

Leo Grozavu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța din deplasare. Antrenorul a vorbit despre forma în care se află echipa sa, care se poziționează pe ultimul loc în clsament după primele două etape disputate, având două înfrângeri, un gol marcat și cinci încasate.

Tehnicianul a punctat însă că mulți dintre jucătorii săi se află într-o formă fizică foarte bună, „la nivel de Champions League”, în ciuda faptului că rezultatele nu arată acest lucru. Pentru a evidenția asta, Grozavu a dezvăluit că fotbaliștii pe care i-a transferat de la Rapid, Andrei Ciobanu și Claudiu Belu Iordache, nu au cel mai bun nivel.

Leo Grozavu: „Avem o grămadă de capitole la care ne clasăm în primele cinci în etapă!”

Antrenorul moldovenilor a vorbit despre cifrele jucătorilor săi, care s-ar situa peste multe echipe din Superligă, în funcție de anumiți parametri.

„La meciul cu Hermannstadt sunt jucători care au alergat mai mult decât în nivel de Champions League, mulți, inclusiv Șerban, el are peste 12 kilometri alergați. Alt aspect, au venit niște jucători, Ciobanu, da? A venit de la Rapid, a făcut cantonamentul, s-a antrenat, mai sunt și alții, mă refer la guatemalez, inclusiv la Belu, că am vorbit cu el.

'Domnule, ce făceați în perioada în care ai fost înregimentat la club, la Rapid?' Dacă vă spun că Belu acum, din ce am constatat, după două zile de antrenament, are nevoie între 4 și 5 săptămâni să se pună pe picioare, vă dați seama? Totuși, ce a stat? A stat în vacanță, ok. Dacă îl punem acum pe Ciobanu și facem un test cu el, vine totuși de la Rapid, ok, nu are meciuri, contează foarte mult că nu are meciuri, nu are cum să aibă ritm de joc, eu zic că echipa noastră, la nivel fizic este în primele trei din campionatul nostru. Avem o grămadă de capitole la care ne clasăm în primele cinci în etapă”, a declarat Leo Grozavu la conferința de presă.