„E un ratat!” Valeriu Iftime, atac furibund la adresa lui Horațiu Feșnic: „Când l-am văzut că ne arbitrează, am zis că ne execută”

Universitatea s-a impus prin golurile marcate pe contraatac de Elvir Koljic (26) şi de Andrei Ivan (90+1).

FC Botoşani a jucat ultima jumătate de oră a partidei în inferioritate numerică, după ce Mihai Roman II (venit de la Universitatea) a fost eliminat (62), pentru lovirea lui Paul Papp.

Iftime, atac dur la Feșnic

La finalul partidei, Valeriu Iftime s-a lasa într-un atac furibund la adresa „centralului” Horațiu Feșnic, pe care îl acuză că a „executat-o pe Botoșani”.

„Pe joc nu sunt supărat, doar pe arbitraj. Ştiam că Feşnic o să greşească mult, parcă e făcut să fie slab. De ce i-a dat roşu lui Roman? Chiar nu înţeleg! Au mai fost cartonaşe galbene care ar fi trebuit date. Nu am fost cei mai buni, dar arbitrajul a influenţat foarte mult rezultatul, din păcate. Nu ştiu dacă Roman chiar îl loveşte pe Papp. Îl loveşte, înseamnă că şi Roman e cu mintea în patru colţuri. Nu am făcut cine ştie ce mare meci, dar sunt nişte greşeli de arbitraj care puteau să clarifice mult mai mult jocul. Am fost slabi în seara asta!

Eu cred că Feşnic e un arbitru foarte slab. Nu sunt primele greşeli pe care le face împotriva noastră. Chiar am avut meciuri cu el la centru când a greşit catastrofal în favoarea noastră. Când am văzut că ne arbitrează, am zis că ne execută. Nu ştiu dacă vrea sau nu vrea. Sau dacă atât poate. În orice caz, e un arbitraj care a viciat rezultatul, în opinia mea.

Roman nu se întoarce la Craiova. Dacă a lovit, înseamnă că nu e cu mintea la Craiova, e cu mintea pe care nu o are...E o greşeală impardonabilă pentru un jucător ca el. El nu trebuie să dea cu pumnii, trebuie să dea gol.

Pentru mine e o seară tristă, FC Botoşani se închide în zona asta de echipă mică şi provincială. Pe de altă parte, cu un arbitraj bun era altceva. Pentru mine era o finală, iar greşelile lui Feşnic sunt impardonabile. Am cuvinte mult mai grele pentru el! Putem scăpa parţial dacă avem VAR, dar trebuie să ai minte să arbitrezi un meci cu VAR. În orice caz, Feşnic nu are minte. E un arbitru ratat, văd că e împins în faţă de cineva care vrea să vadă cât poate greşi. Nu poate el greşi cât îl pot ei împinge să arbitreze. Feşnic e ratat pentru orice tip de fotbal, european sau naţional”, a declarat Iftime, la Primasport.

În urma rezultatului înregistrat în vineri seară, Universitatea Craiova va juca în turul doi preliminar al Conference League. Acolo vor mai evolua și FCSB și Sepsi OSK. CFR va juca în preliminariile Ligii Campionilor.