„Nu sunt supărat pe un singur jucător!” Concluziile lui Liviu Ciobotariu după remiza cu FC U Craiova 

Meciul disputat pe „Ion Oblemenco” a fost unul spectaculos. Oltenii au deschis scorul în minutul 22, prin Bahassa, stabilind și rezultatul primei reprize. În a doua parte jucătorii celor două echipe s-au „dezlănțuit”. Chițu a mărit avantajul pentru gazde, însă Aliji a redus din diferență.

Un autogol însă a dus-o pe Craiova la distanță de două goluri din nou, însă avantajul oltenilor nu a ținut mult. Nemec a înscris golul de 3-2 în minutul 76, iar în minutul 82, Florea a dat lovitura, reușind să obțină un punct.

Ce a spus Liviu Ciobotariu după remiza cu FC U Craiova

Liviu Ciobotariu a vorbit despre rezultatul de pe „Ion Oblemenco”, nemulțumit de numărul mare de goluri încasat de echipa sa și de erorile comise.

„Am făcut lucruri foarte bune, dar am făcut și greșeli, am luat trei goluri, dar vreau să îmi felicit jucătorii pentru modul în care au crezut în rezultat. Am revenit de la 1-3 și, pe final, puteam să câștigăm. Am făcut lucruri foarte bune, dar sunt supărat că am încasat trei goluri, foarte mult pentru noi.

Am primit goluri care puteau fi evitate ușor. Trebuie să remediem acest lucru. Sunt mulțumit de jocul ofensiv și sunt mulțumit că echipa a crezut în rezultat, nu a căzut psihic și am reușit să marcăm două goluri. Jocul îmi dădea speranțe, pasam, jucam bine, ne-am creat multe situații. Mă gândeam că putem intra în joc. Am crezut până la final, în fotbal se poate schimba orice. Aveam în cap să joc cu doi atacanți, nu voiam să îl scot pe Nemec, pentru că era în joc. Voiam să joc 4-4-2, dar când am văzut că a marcat, mi-am schimbat ideea și am rămas așa.

Cine nu joacă nu greșește, face parte din joc. Ne bazăm în continuare pe Armaș, este căpitanul nostru, se întâmplă. Când se încasează un astfel de gol, nu sunt supărat pe un singur jucător, mingea nu trebuia să ajungă acolo. Din câte am înțeles, a fost și din autul nostru, dar nu mai contează. Și la golurile pe contraatac, a fost un presupus fault la Meleke, s-a verificat la VAR, dar mie mi s-a părut că a fost. Nu avem ce comenta. Al doilea gol, la fel, dar una peste alta e un rezultat pozitiv și un joc bun”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.