„E greșeala mea!” Tavi Popescu și Vali Crețu ar putea scăpa de amenzi după gafele comise la ultimele meciuri

Tavi Popescu a văzut cartonașul galben în timpul meciului cu Rapid, scor 1-2, și nu a mai fost disponibil pentru meciul cu FCU Craiova, „roș-albaștrii” având dificultăți în a acoperi regulu U21. De partea cealaltă, Vali Crețu a văzut direct „roșu” în meciul cu FCU Craiova și va lipsi cel puțin două etape de pe gazon.

Deși recunoaște că cei doi fotbaliști au greșit, Mihai Stoica susține că îi este greu să-i sancționeze financiar și asta din cauza unui sfat pe care l-a primit de la tatăl său.

„Așa e! Am vorbit cu Tavi etapa trecută și cu Crețu acum să nu ia galben. Trebuie să luăm măsuri. E greu să iei banii jucătorilor, eu n-am făcut asta niciodată, dar cred că am greșit că nu am dat amenzi. E greșeala mea!

Tatăl meu a condus 7.500 de oameni, mai mulți decât am condus eu. Și mi-a spus că dacă ajung să conduc un colectiv, să le pot face orice, dar să nu le iau banii, că acolo intervine ura. Am băgat la cap asta.

E greșeala mea, clar! Gigi a dat libertate totală, nici el nu a dat amenzi, dar ne-a lăsat mereu pe noi să decidem. Nu e ușor! La Crețu a fost un exces de energie, nu prea greșea așa. A greșit și el, am greșit și eu. Nu e treaba antrenorilor. Nu ei amendează!”, a spus Mihai Stoica la Orangesport.

FCSB - FCU Craiova, scor 2-1

„Roș-albaștrii” au deschis scorul în prima repriză, grație reușitei lui Florinel Coman din minutul nouă. Winger-ul a executat cu finețe o lovitură liberă din banda dreaptă.

În minutul 12, Darius Olaru a majorat diferența după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. În partea secundă, Blănuță a înscris pentru FCU Craiova în minutul 65.

Cu un om în minus, după ce Vali Crețu a văzut cartonașul roșu în minutul 57 în urma unei intrări dure la Bahassa, FCSB a câștigat cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.