Mihai Stoica a numit jucătorul care nu ar trebui să mai lipsească din primul „11” la FCSB: „Fără greşeală!

Oficialul FCSB este de părere că Damjan Djokovic și-a câștigat definitiv locul de titular la FCSB după meciul „fără greșeală” făcut în fața lui FCU.

„Şi ultimul plus este Djokovic, care a jucat fără greşeală. Mie îmi place, e un jucător care niciodată n-o să coboare sub nota 7. Când marchează, creşte nota. E o părere personală şi de care avem nevoie, că ştie jocul şi care joacă şi pentru ceilalţi.

Mihai Stoica, impresionat de Djokovic

Cel mai bun meci al nostru din actuala ediţie de campionat e cel cu Craiova. Am jucat fenomenal atunci, iar pentru mine Djokovic nu poate lipsi din echipă, am spus-o atunci o zic şi acum!”, a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

După victoria cu FCU, scor 2-1, FCSB a urcat pe prima poziție în clasament, cu 34 de puncte, fiind urmată de CFR Cluj, cu 31 puncte și Rapid, cu 30.

Etapa următoare, FCSB joacă pe terenul marei rivale, Dinamo, sâmbătă (25 noiembrie 2023), de la ora 18:00.