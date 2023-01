„De asta sunt dezamăgit!” Gheorghe Hagi, tranșant când a fost întrebat despre plecarea lui Torje: „Trebuia să îl dau pe Louis Munteanu?”

Campioana en-titre nu a avut probleme în duelul cu constănțenii. Scorul a fost deschis de nou-venitul Krasniqi, în minutul 49, iar zece minute mai târziu, Manea a mărit avantajul ardelenilor, din penalty.

Tabela a fost închisă de Petrila, care a înscris în minutul 77 din pasa lui Krasniqi, iar Farul a pierdut poziția de lider în clasament, având 45 de puncte, cu două mai puțin decât CFR Cluj și cu patru peste FCSB.

Constănțenii au ajuns astfel la al treilea meci consecutiv fără victorie în campionat.

Ce îl îngrijorează pe Hagi după meciul cu CFR Cluj

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului, dezamăgit de prestația echipei, punctând că detaliile au făcut diferența în duelul cu gruparea din Gruia.

„În fotbal trebuie să fii pregătit, să știi să lupți, sunt mici detalii, ei ne-au depășit pe noi acolo, atunci a venit scorul acesta, această înfrângere care cred că e o lecție importantă. Sper ca vestiarul să fi înțeles acest lucru, să ne revenim și să revenim la fotbalul făcut.

Așa am gândit schimbarea de la pauză. Trebuie să dau explicații? Sîrbu a jucat titular toate meciurile din tur, așa că poate merita și astăzi. CFR a arătat ca o echipă pragmatică, experimentată, prima repriză a fost echilibrată, în a doua am pierdut pe mici greșeli, cred că și noi am lăsat de dorit când am avut mingea.

Dezamăgit de partea colectivă, trebuie să știi să faci ambele faze, pierdem cu toții, CFR ne-a bătut că a jucat colectiv foarte bine, au făcut mai bine decât noi ambele faze. Preocuparea mea cea mai mare e că echipa nu a făcut jocul nostru, nu am găsit soluții, le-am pregătit, dar în teren nu s-a văzut. Trebuie să ne gândim foarte bine și să fim noi cum am fost până în noiembrie.

Dacă am fost cei mai buni, ce să fie greu pentru noi? E greu când nu ești pregătit, dar noi am fost cei mai buni în tur, eram pe primul loc”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

În următoarea etapă, Farul joacă în deplasare cu FCSB.

Gheorghe Hagi: „Am renunțat la Torje pentru că aveam alți jucători mai buni!”

Întrebat ce l-a nemulțumit la Gabi Torje, jucător care și-a reziliat contractul în această iarnă, Hagi nu a ezitat să răspundă.

„Am văzut că a plecat în Turcia, i-am făcut un bine, câștigă mai mulți bani, am renunțat la el pentru că aveam alți jucători care credem noi că sunt mai buni, atât, care au dat randament mai mult. Trebuia să îl dau pe Louis Munteanu?

Louis Munteanu a dat randament mai bun, cât a jucat, mergem pe mâna lui, asta e. Gabi a venit la noi, s-a simțit bine, și-a revenit cât de cât și s-a dus și câștigă bani foarte mulți, a dat și gol, bravo lui”, a adăugat antrenorul Farului.