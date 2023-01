Fotbalistul lăudat de Gică Hagi a dezvăluit ce nu-i place la România: „Asta mă omoară!” Ce spune despre „Rege”

Godberg Cooper, atacantul Chindiei Târgoviște, a dezvăluit a vorbit desrep momentul în care Gică Hagi a avut cuvinte de laudă la adresa sa și a dezvăluit ce nu-i place la România.

„Am fost născut și crescut în Italia, dar nu-mi uit originile ghaneze. Cunosc limba părinților, am ceva din comportamentul african. Părinții mi-au zis: «Chiar dacă ești născut în Italia, nu trebuie să uiți niciodată ce sânge îți curge prin vene!». Am preluat de la ghanezi respectul pentru cei mai în vârstă, dar și pentru orice om pe care-l ai în față, iar de la italieni accentul când vorbesc limba, stilul de viață. Sunt un mix africano-italian.

Cooper: „Tata mi-a vorbit mult despre Hagi!”

Tata mi-a vorbit mult despre Hagi, era un fan al lui. Într-adevăr, din ceea ce am văzut pe YouTube, Hagi a fost unul dintre fotbaliștii importanți ai lumii. Familia mea locuiește la Bergamo, Brescia nu e departe, l-a plăcut pe Hagi din perioada petrecută în Italia și de la Campionatul Mondial din 1994. Știu de expresia «Brescia romena», știu că au fost mulți români. Am făcut o poză cu domnul Hagi, l-am întâlnit la Constanța, când am făcut 0-0 cu Farul. Am fost mândru că m-a lăuda.

Mă omoară drumurile din România. Uneori, e foarte stresant, nu doar greu. Când am mers să jucăm la UTA, am stat în autocar toată ziua. Dar asta e viața, nu există scuze, trebuie să mergi multe ore cu mașina, apoi să fii fresh, iar după, să te recuperezi rapid”, a spus Godberg Cooper, potrivit gsp.ro.

Godberg Cooper evoluează pe poziția de vârf și a îmbrăcat tricoul Chindiei de 16 ori în acest sezon.