„Cei de la VAR au greșit. Am poză pe telefon!” Dan Alexa, nemulțumit de arbitraj la debutul pe banca lui FC Botoșani 

Meciul de pe stadionul Municipal a reprezentat și debutul lui Dan Alexa pe banca tehnică a lui FC Botoșani. Scorul a fost deschis de gazde, prin Drole, care a profitat de gafa lui Căbuz din minutul 22, dar sibienii au egalat și trecut ulterior în avantaj prin „dubla” lui Daniel Paraschiv în minutele 29, respectiv 45+11.

FC Botoșani a egalat în minutul 53, prin Gabriel, stabilind astfel rezultatul final. Moldovenii au rămas în inferioritate numerică în minutul 67, după ce Drole a fost eliminat. Hermannstadt a rămas și ea fără om, însă în al doilea minut de prelungiri, după ce Mino a văzut al doilea galben.

Ce a spus Dan Alexa după debutul cu remiză

Dan Alexa a vorbit la finalul meciului, mulțumit de jocul făcut de echipa sa, însă nemulțumit de lejeritatea cu care s-au încasat golurile. Totodată, antrenorul a reclamat primul gol al sibienlor, spunând că s-a marcat după o poziție de ofsaid.

„A fost un meci bun, contra unei echipele complicate și omogene, cu jucători de mare calitate. Cred că am făcut un joc bun, am avut atitudine și am pus probleme. Din păcate, am luat goluri foarte ușor, pe greșeli.

Din ce am văzut, la primul gol marcat de Hermannstadt a fost ofsaid. Nu vreau să comentez arbitrajul. Andrei Chivulete e bun, talentat. Dar cred cei de la VAR au greșit. Am poză pe telefon și au greșit.

Benzar ar trebui să fie un plus. Am încredere în el. Mi-ar plăcea să cred că nu și-a spus ultimul cuvânt. Cred că ne-ar mai trebui unul sau doi jucători”, a declarat Dan Alexa la finalul meciului.

FC Botoșani se află pe ultimul loc în clasamentul Superligii României, având 4 puncte în 8 meciuri și nicio victorie. În următoarea etapă, moldovenii se deplasează la Poli Iași.