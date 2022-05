„Călăii” Rapidului laudă atmosfera din Giulești: „Au galerie de Champions League! / E ca-n Argentina!” 

FCU Craiova s-a impus în penultimul meci din playout. Oltenii au câștigat cu 3-2 duelul cu Rapid, din Giulești, la capătul unei partide spectaculoase.

Golurile celor de la FCU Craiova au fost înscrise de Andrea Compagno (26 ani) și William Baeten (25 ani), toate cele 3 reușitele fiind regizate de Juan Bauza (26 ani). De altfel, mijlocașul ofensiv a mărturisit că este bucuros că echipa sa a învins, chiar dacă Nicolo Napoli nu l-a lăsat să execute lovitura de la 11 metri.

Bauza: „Am vrut să bat penalty, dar nu am avut de ales”

„A fost o partidă incredibilă pentru noi, știam că fi grea din pricipa suporterilor, care susțin echipa, și a antrenorului. Am vrut să bat penalty-ul, simțeam că pot marca. Dar antrenorul l-a denumit pe Andrea înainte de meci. Nu am avut de ales.

Să câștigi un derby în ultimul minut este foarte important. Sunt fericit. Sunt obișnuit cu atmosfera din Argentina. Adrian Mutu este un antrenor foarte bun, am lucrat cu el câteva luni”, a declarat Juan Bauza la finalul meciului.

Andrea Compagno a precizat că a crezut în victoria echipei sale până în ultimul moment, chiar dacă rapidiștii erau încurajați de 14.000 de fani din tribună. Lucru pentru care atacantul italian îi laudă pe suporterii giuleșteni.

Compagno: „Sperăm că la anul să ajungem în playoff”

„A fost un meci foarte bun împotriva unei echipe bune. A fost un meci spectaculos. Când câștigi în utlimul minut e foarte frumos. Ei au început foarte bine. Noi am rămas în meci și ușor, ușor am revenit. După am suferit, dar când suferi și câștigi e foarte bine. Am încredere până în ultimul minut.

Noi trebuie să facem ce pregătește staff-ul. Au scris că eu trebuia să bat penalty și am marcat. Dar nu e important să marchez eu, importantă e echipa. A fost tot stadionul plin. Au galerie de Champions League.

Am început sezonul nu foarte bine, dar se mai întâmplă. Dar în 2022 au jucat un fotbal foarte bun. Astăzi cred că a fost cea mai bună partidă a noastră. Sperăm că la anul să ajungem în playoff”, a declarat Andrea Compagno la finalul meciului.