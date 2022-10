„Ați văzut fotbalul în care adversarul nu are ocazii și câștigă! După gol nu au mai contat!” Ilie Poenaru, tranșant după înfrângerea suferită 

Arădenii nu reușesc să câștige în campionat de șase etape, ultima victorie fiind înregistrată în deplasarea cu FC Botoșani, 2-1. Pe 26 august a câștigat UTA Arad ultimul meci pe teren propriu, iar în duelul cu FC Argeș a pierdut în urma golului marcat de Garita la singura ocazie a piteștenilor.

UTA a avut ocazii, pe care însă jucătorii pregătiți de Ilie Poenaru nu au reușit să le fructifice. Ca „dezastrul” să fie complet, arădenii au încheiat meciul cu doi jucători mai puțin, după ce Steau a văzut roșu direct în minutul 86, iar Erico a fost eliminat după ce a încasat al doilea galben în minutul trei de prelungiri.

Suporterii arădeni au reacționat dur la finalul meciului, cerând demisia lui Ilie Poenaru, care însă a avut un discurs tranșant la finalul partidei.

Ilie Poenaru: „Nu poți să antrenezi ratările astea!”

Antrenorul a ținut să evidențieze jocul slab făcut de piteșteni, care în afară de gol nu au mai fost periculoși, dar și ratările pe bandă rulantă ale jucătorilor săi. Ilie Poenaru a reclamat și două lovituri de pedeapsă pe care echipa sa ar fi trebuit să le primească, iar când a fost întrebat despre scandările suporterilor a întrerupt interviul, din cauza unei alarme ce s-a declanșat la stadion.

„Ați văzut fotbalul în care adversarul nu are ocazii și câștigă cu 1-0, a fost și în seara asta. După gol, Piteștiul nu a mai contat absolut deloc. În a doua repriză, am pus presiune și am dominat total timp de 45 de minute. Au mai scăpat pe două contraatacuri. Când îți creezi situații clare și nu marchezi, ce să faci, nu poți să antrenezi ratările astea, nu poți face mai mult.

Cred că a fost penalty și la Cascini, la Latovlevici.. Nu știu dacă e bine că avem VAR sau nu, dar nu mai vreau să comentez arbitrajul, am pierdut, suntem supărați. Este o situație grea. Le-am spus băieților că acum trebuie să se vadă caracterele.

Trebuie să mulțumim publicului. E singurul lucru bun care se întâmplă. Încercăm, dominăm, dar nu reușim să înscriem”, a declarat Ilie Poenaru la finalul partidei.

UTA Arad este pe locul 14 în clasamentul Superligii, având 16 puncte obținute în tot atâtea meciuri jucate. În următoarea etapă, UTA Arad se deplasează la Ploiești pentru duelul cu Petrolul.