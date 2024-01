„Așa nu se poate!” Reacția lui Alexandru Mitriță după înfrângerea cu FCSB 

Oltenii nu au avut replică în fața liderului la zi din Superligă, care s-a distanțat considerabil în clasament. Scorul a fost deschis de Olaru din penalty, în al optulea minut de prelungiri ale primei reprize. Florinel Coman a dublat avantajul în minutul 50, iar Miculescu a închis tabela în minutul 83.

Alexandru Mitriță a tras concluziile după înfrângerea cu FCSB

Alexandru Mitriță a avut o șansă mare de a înscrie, când a fost lăsat singur cu portarul, dar Târnovanu a fost atent și a respins balonul șutat de el. Fotbalistul a vorbit la finalul meciului, supărat de înfrângerea suferită de echipă.

„Nu știu dacă este just scorul, dar pierdem puncte și ne îndepărtăm de zona asta, păcat că am făcut greșeli și în această seară. Nu știu ce se întâmplă, nu vreau să vorbesc acum la cald, dar trebuie să analizăm foarte bine să îndreptăm, că așa nu se poate.

Nu se pune problema să simt frustrare față de apărare, nu greșesc doar 3-4 jucători, toți am greșit în această seară.

A fost o ratare, de ce să revăd? Am ratat, data viitoare sper să marchez. Nu îmi e teamă că nu prindem loc de play-off, îmi e teamă, trebuie să acumulăm puncte, trec etapele și nu am acumulat puncte de cinci etape. Trebuie să începem să câștigăm, deoarece nu va fi bine.

E și normal ca fanii să fie supărați, nu am adunat victorii și le dau dreptate.

Nu vreau să vorbesc că echipa e dependentă de mine. Joc singur pe teren? Nu! Sunt 11 jucători, poate un meci unul e mai bun, altul e mai puțin bun, dar fără echipă nu puteam să am reușite. Să nu mai vorbim despre mine, despre persoană că nu sunt doar eu în teren. Am încredere în colegii mei, suntem 11 jucători, nu acum 'Mitriță este cel mai bun' și când echipa pierde 'Mitriță este cel mai bun'. Când pierdem suntem toți supărați, când câștigăm echipa are iarăși un merit foarte mare.

Trebuie să avem atitudinea din a doua repriză, am avut altă atitudine și trebuie să menținem asta. Trebuie să acumulăm puncte, când am venit am zis că vreau să luăm titlul, nu mai vreau să gândesc așa departe, să luăm fiecare meci în parte, nu acumulăm puncte și nu este bine”, a declarat Alexandru Mitriță la finalul meciului.

După victoria categorică de pe ”Ion Oblemenco”, FCSB a ajuns la 50 de puncte și este la 11 puncte distață de locul doi, ocupat de Rapid București. CFR Cluj este pe locul trei, cu 36 de puncte, dar va juca luni în compania celor de la FC Voluntari.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas pe locul cinci, cu doar 34 de puncte, și este la 16 puncte distanță de lider. În acest moment, oltenii par să fie ieșiți din calculele pentru titlu.