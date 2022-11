Patronul vicecampioanei României a dezvăluit, în urmă cu o săptămână, că a primit oferte din străinătate pentru trei dintre fotbaliștii săi. Printre numele menționate a fost și cel al lui Adrian Șut (23 ani), fotbalistul transferat în urmă cu doi ani de la Academica Clinceni. Oferta primită de FCSB a fost din Turcia de la Trabzonspor, însă nu s-a ajuns până acum la un acord.

Adrian Iencsi, cuvinte de laudă la adresa lui Șut

Adrian Iencsi (47 ani) este antrenorul care l-a promovat pe Adrian Șut la Unirea Jucu, în Liga 3, în urmă cu cinci ani, iar apoi l-a luat la Pandurii Tg. Jiu, în Liga 2, în august 2017, de unde a plecat la Academica Clinceni, un an mai târziu. Fostul fotbalist a vorbit pentru www.sport.ro despre jucătorul FCSB-ului, punctând calitățile pe care acesta le are.

Iencsi a comentat și posibilul transfer la Trabzonspor, pe care îl vede ca fiind potrivit pentru jucător, însă a precizat că FCSB ar putea resimți pierderea lui Șut.

„Dacă fac o analiză scurtă, el oricum a făcut un pas foarte important prin evoluțiile de la Clinceni a făcut pasul la FCSB, o echipă unde are foarte mulți colegi tineri de mare calitate, cu tehnică individuală. El, se vede că e un jucător foarte util și foarte eficient și chiar și acum după ce a revenit după accidentare, echipa a obținut rezultate pozitive, s-a ridicat și prin joc, unul foarte consistent. Dacă Adi Șut ar pleca la momentul ăsta, ar fi o mare pierdere pentru FCSB pentru că e un jucător cheie, important, el a devenit acolo un jucător foarte important într-un timp foarte scurt.

Dacă el va face pasul la Trabzonspor, până la urmă e un campionat bun, e clar că și veniturile sunt superioare față de ce câștigă la FCSB. Ar fi un pas foarte important în cariera lui, să ajungi să joci într-un campionat peste noi. Am încredere că poate mai mult de atât, că prin evoluțiile de la FCSB ar putea prinde, de ce nu, și echipa națională și atunci cred că și cu evoluții bune acolo ar putea prinde pe viitor un campionat mai puternic. E un jucător extrem de inteligent, de echipă, se face plăcut în fața colegilor, e clar că îl plac și jucătorii. Un joc eficient, ceea ce găsești mai greu în campionatul nostru, mereu oferă echilibru în fața apărării, are calitate, el nu e un jucător care să fie arțăgos, nu e jucător bătăios, un jucător care evită contactul cu adversarul, dar în același timp are mereu posesia, asta contează foarte mult, mai rar găsești un jucător și mai ales în campionatul nostru.

Eu consider că FCSB beneficiază de un aport foarte important din partea lui Adi Șut. Ajung de unde am pornit, dacă va face pasul la Trabzonspor, eu zic că e un pas în față, e o realizare pentru el”, a declarat Adrian Iencsi pentru www.sport.ro.

Gigi Becali a anunțat ce oferte a primit pentru jucătorii de la FCSB

Gigi Becali anunța, în urmă cu o săptămână, că are oferte pentru trei jucători de la FCSB: Adrian Șut, Andrei Cordea și Malcom Edjouma.

„Sunt jucători pe care nu-i vreau să mai țin. Oricum le expiră contractul în vară și pot pleca împrumut în iarnă și sunt jucători unde există oferte. Dacă suntem pe locul 2-3 în decembrie, batem tot, atunci nu mai pleacă. Pentru că ne axăm pe titlu cu totul. Nu mai vedem.

Și pentru Șut e o ofertă. Și pentru Cordea este o ofertă din America. Și pentru Malcom Edjouma e o ofertă din Ungaria. Pentru Adrian Șut este din Turcia. Dacă suntem pe locul 2-3 nu mai pleacă niciunul. La Malcom e 1 milion de euro, la Șut am cerut 3 milioane de euro și pe Cordea am cerut 5 milioane de euro. Sunt ceva bani. Citiți presa din Turcia, că eu de acolo am aflat de Șut. La Ungaria e MOL Vidi FC (Fehervar). Iar la Cordea nu știu echipa.

Dumnezeu le face pe toate. Putem noi să facem ceva? Vrea Dumnezeu să-mi dea mie niște bani că sunt cuminte. Și pe urmă îi dau și eu mai departe, că așa trebuie făcut”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Șut este jucătorul lui FCSB din iulie 2019, când a fost transferat de la Academica Clinceni. Lăsat încă un sezon la formația ilfoveană, mijlocașul a început să joace la vicecampioana României din 2020, acumulând până în prezent 66 de meciuri, trei goluri și două pase decisive.

În acest sezon, Șut a evoluat în 13 partide și a oferit un assist.