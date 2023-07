Dinamo se pregătește pentru primul mare test de la revenirea în Superliga României, derby-ul cu FCSB, care se dispută în a doua etapă a noului sezon. Ovidiu Burcă a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, iar acolo a prefațat duelul de pe stadionul Arcul de Triumf.

Ovidiu Burcă: „De aceea mi-am dorit neapărat să jucăm!”

Antrenorul a fost întrebat și despre decizia de a refuza să amâne meciul cu FCSB și a răspuns și declarațiilor făcute de Gigi Becali, precizând că și-a dorit ca echipa sa să dispute meciul pentru a avea cât mai multe partide oficiale în picioare. Totodată, Burcă a declarat și că echipa sa e pregătită de derby, după ce s-a duelat cu CSA Steaua în Liga2.

„Ne așteaptă un meci foarte dificil, contra celei mai bune echipe din campionat, cred eu, cu jucători de foarte mare talent, o echipă care în mod normal, anul trecut dacă erau puțin mai atenți ar fi trebuit să câștige campionatul, cu un cuplu de antrenori care a preluat echipa, aici mă refer la Mihai, a stabilizat lucrurile foarte mult, arată mult mai bine echipa.

De foarte mulți ani fotbalul românesc trăiește din investițiile făcute de domnul Gigi Becali, vom întâlni o echipă puternică. Consider că suntem pregătiți, important e de la săptămână la săptămână să jucăm din ce în ce mai bine. Nu știu dacă poate fi un avantaj că se joacă pe Arcul de Triumf, un avantaj în contextul în care cunoaștem vestiarele și tribunele, în condițiile în care stadionul va fi plin de suporteri ai FCSB-ului, nu cred că e un avantaj foarte mare.

Am văzut că s-au făcut inclusiv cei de la Steaua au făcut anumite afirmații că eu mi-aș fi dorit ca meciul să se dispute că ei ar avea problemele lor. Niciodată nu cred că m-ați auzit vorbind de alții, m-a interesat ce facem noi și echipa, mi-am dorit neapărat să joc pentru că suntem într-un moment în care avem nevoie de meciuri oficiale, formăm o nouă echipă, doar meciurile contează. Îmi doresc ca cei de la FCSB să alinieze cel mai bun prim 11 pe care îl au.

Îl cunoașteți pe domnul Becali, nu intru în polemică cu dânsul, are încredere în echipă, a și investit mulți bani, dar e foarte bine că are încredere. Sunt mulți jucători noi, noi am pregătit derby-ul ăsta și în Liga2, pentru că i-am întâlnit pe cei de la CSA Steaua, cumva niște rude de-ale FCSB-ului, nu aș dori să intru eu în polemica cine și cum este, dar am simțit cumva ce înseamnă un derby al fotbalului românesc. I-am simțit motivați, după meci am fost puțin dezamăgiți, s-au pregătit foarte bine săptămâna asta”, a declarat Ovidiu Burcă la conferința de presă.