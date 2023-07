Meciul trebuia să se dispute inițial pe arena din Ghencea, însă reprezentanții celor de la FCSB nu au mai ajuns, după o telenovelă întreagă, la un acord cu oficialii clubului militar. Astfel, derby-ul se va disputa pe o arenă de doar 8.000 de locuri, Arcul de Triumf, casa rugby-ului românesc.

FCSB - Dinamo e sâmbătă, de la 21:30 | Bilete pentru dinamoviști

Gheorghe Mustață, liderul fanilor de la FCSB, a anunțat azi că fanii dinamoviști vor primi un număr suplimentar de tichete după ce inițial urmau să beneficieze de doar 375.

Suporterii echipei lui Ovidiu Burcă vor avea pentru partida de sâmbătă seara 600 de bilete.

"Am discutat cu băieții de la Dinamo, am zis că din cauză că sunt prea mari cerințele de bilete, clubul a vrut să le dea 375 de bilete, eu am discutat cu reprezentanții peluzei, am ajuns la o concluzie, au și ei dreptate, stadionul este foarte mic, 350-375 nu e OK, am discutat la conducere să suplimentăm, le dăm 600 de bilete, să vadă că respectăm ce spunem, ne place spectacolul, fotbalul e pentru suporteri.

Oamenii trebuie să înțeleagă că nu e vina noastră, noi am făcut toate eforturile să jucăm pe un stadion mare”, a declarat Gheorghe Mustață, vineri după-amiază.