„Am fost la Dinamo, m-au dat la o parte! Dacă rămâneam, nu retrograda echipa!” Mircea Rednic, bucuros după victoria în fața „câinilor” . Ce jucător a 'înțepat'

Dinamoviștii au deschis scorul prin Denis Politic, în minutul 8, însă nu au reușit să țină de avantaj decât până în minutul 41, când Micovschi a egalat, după o gafă în apărarea „câinilor”. Dinamo avea șansa să treacă din nou în avantaj, în minutul 79, când Ghezali a scăpat singur cu portarul, dar a ales să îi paseze lui Goncalo Gregorio, aflat într-o poziție mult mai bună, care însă s-a complicat și a șutat în blocajul lui Căpușă.

UTA Arad a plecat însă cu cele trei puncte, după ce a primit penalty în al doilea minut de prelungiri, cu ajutorul VAR, în urma unui henț comis de Homawoo. Freitas a reușit să transforme lovitura de pedeapsă și și-a dus astfel echipa pe locul 10 în clasament, cu 18 puncte.

Mircea Rednic și-a „înțepat” un jucător după victoria cu Dinamo

Mircea Rednic a vorbit la finalul meciului, mulțumit de victoria obținută împotriva echipei sale de suflet. Antrenorul a vorbit și despre schimbarea lui Ofosu în prima repriză, înțepându-și jucătorul pentru prestația ștearsă, dar și despre situația de la Dinamo, reamintindu-și de perioada în care a fost îndepărtat de la echipă.

„Nu mi-aș fi dorit scenariul ăsta, mă bucur că am reușit să câștigăm cele trei puncte, am părăsit locul de baraj, nu pot decât să îmi felicit jucătorii că au avut răbdare, chiar dacă publicul și-ar fi dorit altceva. Cred că astăzi am făcut un meci foarte bun din punct de vedere tactic, puteam să și pierdem la ocazia avută cu Ghezali.

Mulțumesc și suporterilor că au venit să susțină echipa, aveam mare nevoie de această victorie. Sunt un antrenor fericit în seara asta, mi-aș fi dorit să fim mult mai prezenți în careu, dar Dinamo a făcut o partidă bună astăzi. Nu m-am uitat la penalty, m-am uitat la colaboratorii mei și când am văzut că s-a dat m-am bucurat. Mă simt foarte bine, nu am putut să mă uit, recunosc. E și el brazilian (n.r. Freitas), a bătut bine, mi-a mulțumit după meci, e un jucător care progresează.

Micovschi e un transfer bun, suflet mare, caracter, chiar super jucător. La experiența lui, nu se poate, ai avut 25-30 de minute de încălzire și nu ți-ai dat seama ce ghete să folosești, ok, terenul a fost greu, dar a pierdut foarte mult, nu ne-a ajutat nici pe atac și nici pe apărare. Nu e prima dată când schimb repede, o fac pentru echipă.

Le-am zis jucătorilor să visăm, și suporterii visează, acum vor visa și mai mult, ne așteaptă un meci foarte greu la Galați.

E greu (n.r. despre situația lui Dinamo), nici suporterii nu mai au răbdare, e greu să pregătești jocurile, să le ridici moralul jucătorilor, cerințele sunt foarte mari, le doresc toate cele bune. Să nu uităm că Ovidiu Burcă a venit într-o situație în care nu mulți ar fi venit, a promovat, nu e vina lui că noii acționari nu și-au dat seama de diferențele dintre prima și a doua ligă, trebuiau să întărească echipa, eu cred în continuare.

Au calitate în grup, o victorie va fi mult mai bine. Acum închei, sunt antrenor la UTA, am fost la Dinamo, m-au dat la o parte, nu ai cum să uiți, a fost o înțelegere între mine și cei care au fost la conducere, nu au respectat-o. Eu sunt ferm convins că Dinamo nu retrograda dacă rămâneam acolo, poate s-a vrut retrogradarea, să le fie de bine”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.

UTA Arad rămâne astfel neînvinsă de șapte etape și a urcat pe 10 în clasament, cu 18 puncte obținute în 15 meciuri jucate. În următoarea etapă, arădenii joacă tot pe teren propriu cu Oțelul Galați, echipa de pe locul 11 în clasamentul Superligii.

Dinamo însă rămâne pe penultimul loc și a ajuns la 10 meciuri consecutive fără victorie, atât în campionat cât și în Cupă. „Câinii” au 10 puncte în 15 meciuri, iar în următoarea etapă joacă în deplasare cu Universitatea Craiova.