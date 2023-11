Rotaru a venit cu o replică tăioasă pentru Rednic: ”Glumițe de stradă! E ca și cum noi l-am numi 'Strâmbuțul'”

Chiar dacă nu a mai pierdut de șase meciuri în campionat, UTA Arad a cedat în fața celor de la Universitatea Craiova în Cupa României, scor 1-0, cu un gol marcat pe finalul partidei de Alexandru Mateiu.

După meci, oltenii nu au uitat declarațiile ironice ale lui Mircea Rednic de după victoria cu FCU Craiova (3-2) din campionat. Antrenorul a declarat că, pentru el, adevărata Universitatea Craiova este echipa lui Adrian Mititelu, iar cea a lui Mihai Rotaru este ”Craiovița”.

Mihai Rotaru, acționarul echipei de pe ”Ion Oblemenco”, a venit cu o replică tăioasă pentru antrenorul de la UTA Arad. Omul de afaceri a catalogat declarațiile date de Rednic ca ”glumițe de stradă”.

Mihai Rotaru, replică tăioasă pentru Mircea Rednic

„E o victorie meritată, am făcut un meci bun, am avut atitudine, ocazii, ca și-n meciul de pe Giulești cu Rapid. Acolo am pierdut, acum am câștigat, așa e în fotbal.

Oricum, cu tot respectul pentru clubul UTA, am întâlnit o echipă care a arătat ca una de Liga a 2-a, pesemne că a trecut vremea antrenorilor-agenți!

Cu domnia sa din postura asta de antrenor-agent nu o văd bine pe respectabila bătrână Doamnă… Și ar fi mare păcat pentru ce reprezintă UTA pentru fotbalul românesc.

Retorica pe care a avut-o antrenorul lor nu îi face cinste, iar declarații ca cele date de domnia sa sunt glumițe de stradă, nu de un antrenor respectabil.

E ca și cum noi l-am numi ’Strâmbuțul’. Trebuie să înțeleagă că într-o liga profesionistă discursul oficialilor trebuie să fie cu totul și cu totul altul”, a spus Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.ro.

Universitatea Craiova este pe locul patru în campionat, cu 22 de puncte după 14 etape, iar după două înfrângeri consecutive în Superligă se pregătește de derby-ul local cu FCU Craiova.

De partea cealaltă, UTA Arad, care ocupă locul 12 în campionat, va primi vizita lui Dinamo București.