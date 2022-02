„Am crezut în el!” Fostul favorit al lui Becali care a ieșit din grațiile patronului: „Du-te, bă, și dă gol!”

Florinel Coman (23 de ani) a revenit de curând pe teren după o serie de accidentări care l-au ținut aproximativ 14 luni departe de gazon, însă evoluțiile fotbalistului de bandă îl nemulțumesc pe Gigi Becali care nu s-a ferit să-l critice.

Becali și-ar dori că Florinel Coman să fie mai incisiv în fața porții și să-și asume șutul la poartă în momentul în care ajunge în situații bune de a marca.

Internaționalul român a fost titular și în meciul cu FC U Craiova, de duminică, scor 2-2, însă a fost înlocuit după prima repriză.

„Ocazii am avut, are multe necunoscute și fotbalul asta... am crezut în Coman, a avut-o de două ori în situații bune, a primit două pase de gol, una a dormit și i-a suflat ăla mingea.

A doua s-a întors cu mingea în careu... du-te, bă, și dă gol, nu te întorci cu mingea în careu”, a reacționat Gigi Becali la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Coman, 14 luni departe de gazon

În august 2021, Florinel Coman era supus unei intervenții chirurgicale pentru pubalgie, la Londra, iar atacantul a revenit pe teren la mijlocul lunii decembrie.

În acest sezon, internaționalul român a jucat în doar 11 meciuri pentru FCSB, a marcat un gol și a reușit două pase decisive.



Gigi Becali a recompensat prestațiile 'perlei' sale: „I-am cumpărat mașină de 30 000 de euro!” Ce bolid și-a ales jucătorul pe www.sport.ro