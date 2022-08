„Am avut discuții cu el! Încercăm să-l schimbăm!” Jucătorul care l-a enervat pe Nicolae Dică în remiza cu CS Mioveni 

Vicecampioana României nu are nicio victorie în acest start de sezon în campionat, având o înfrângere și trei remize înregistrate. FCSB se află pe locul 11 în clasament înainte de finalul etapei cu numărul 4, iar situația îl nemulțumește pe Nicolae Dică.

Antrenorul roș-albaștrilor s-a confruntat și cu probleme de lot după accidentările lui Florinel Coman și Risto Radunovic, iar acum l-a pierdut și pe Ovidiu Popescu, accidentat și el la faza golului marcat de Balaur. Dică a vorbit la finalul meciului despre această situație, arătându-se nemulțumit și de jocul echipei.

Nicolae Dică îl bagă în ședință pe Joyskim Dawa

Nicolae Dică a comentat și situația lui Joyskim Dawa, fundașul transferat de la FC Botoșani în această vară. Fotbalistul a ajuns la al treilea meci consecutiv în care încasează un cartonaș galben, al doilea din campionat, riscând să fie eliminat, după intrările sale agresive.

Tehnicianul a spus că a tot discutat cu Dawa, care a devenit preferatul lui Gigi Becali după ultimele prestații, pentru a-l face să înțeleagă să nu mai aibă astfel de intrări, care pun în pericol echipa. Nicolae Dică a declarat că va mai discuta cu fundașul, pentru a schimba situația.

„Am avut discuții cu Dawa și o să am în continuare, e un jucător agresiv, care atacă decisiv. Nu mai are 19-20 de ani, are și el o vârstă, ar trebui să știe deja, e greu să se schimbe acum, dar vom încerca să-l schimbăm, să nu mai facă atâtea atacuri agresive”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.