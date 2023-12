„Am auzit multe lucruri care nu mi-au căzut bine!” Discursul lui Andrea Mandorlini după victoria clară cu U Cluj 

CFR Cluj s-a impus fără probleme în ultimul meci al acestui an, derby-ul din Gruia cu Universitatea Cluj. Jucătorii lui Mandorlini nu le-au dat șanse oaspeților și au început în forță duelul de pe teren propriu, deschizând scorul în minutul 2, prin Muhar. Bîrligea a dublat avantajul cu un gol marcat în minutul 41.

Philip Otele a marcat pentru 3-0 în minutul 77, din pasa lui Krasniqi, și tot el a profitat de o serie de erori ale defensivei lui U Cluj pentru a închide tabela de marcaj, în minutul 86.

Andrea Mandorlini: „Am auzit multe lucruri care nu mi-au căzut bine!”

Andrea Mandorlini a vorbit la finalul meciului, mulțumit de rezultatul obținut de jucătorii săi, dar și de prestația pe care au avut-o aceștia.

„Am câștigat în această seară un meci important, meritat, am marcat și puteam marca mai mult. A fost un răspuns bun din partea echipei în această seară, nu știm ce urmează, suntem bucuroși pentru că am câștigat două derby-uri și am marcat 8 goluri.

Nu am vorbit cu patronul încă, am auzit declarațiile, rămâne munca mea, în primul rând, sunt mulțumit, nu știu ce va fi de mâine. Urmează vacanța de Crăciun, mergem acasă, sunt mulțumit de ce am realiza, dar nu sunt fericit, pentru că am auzit multe discursuri care nu mi-au căzut bine.

Mă refer în general, știu că facem o treabă bună aici și cred că meritam mai multe în ultimul timp pentru jocul nostru, pentru ocaziile pe care ni le-am creat, cred că echipa arată o idee de joc. Nu contează toate astea acum, importante erau cele trei puncte în această seară și noi le-am obținut.

Am auzit declarațiile lui Sabău, cred că e o limitare a României aceasta, consider că Sabău este un antrenor foarte bun, nu știu de ce a făcut acele afirmații. Astăzi am fost întrebat despre plecare și Bergodi la fel, nu e o imagine bună pentru fotbal ca atunci când nu sunt rezultate bune antrenorul trebuie să plece. E important pentru România să schimbe asta, există antrenori buni, atât români, cât și străini, iar la prima dificultate a clubului sunt întrebări despre plecarea lor, nu cred că este bine nici pentru club și nici pentru antrenor. Sabău e un antrenor bun, nu au reușit să câștige, dar veneau după multe meciuri bune”, a declarat Andrea Mandorlini la final.

CFR Cluj, la opt puncte de FCSB

Acum, CFR a urcat pe locul doi, cu 36 de puncte, la două distanță de următoarea clasată, Universitatea Craiova, și la trei de Rapid, care este pe locul patru.

În prima etapă din 2024, CFR Cluj se va deplasa la Botoșani, iar Universitatea va juca pe teren propriu cu Hermannstadt.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a ajuns la două înfrângeri consecutive înm campionat și a rămas pe locul opt, la un singur punct de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța.

Ultimele două partide ale anului 2023 se vor disputa vineri. Oțelul Galați va juca pe teren propriu cu FC Botoșani, în timp ce Dinamo va primi vizita celor de la FC Voluntari.