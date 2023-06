Giuleștenii au ajuns la un acord cu clubul londonez pentru împrumutul lui Cătălin Cîrjan pentru un an, însă conducerea Rapidului a reușit să introducă în contract opțiunea de cumpărare. Mutarea este cea mai importantă făcută de gruparea din Giulești de până acum, care i-a mai transferat și pe Borja Valle, Răzvan Oaidă, Iulian Cristea, Christopher Braun și Omar El Sawy.

Adrian Iencsi a vorbit despre transferul lui Cătălin Cîrjan

Fostul rapidist, Adrian Iencsi (48 ani), a vorbit pentru www.sport.ro despre transferul realizat de giuleșteni. Iencsi vede cu ochi buni mutarea realizată de Rapid, arătându-se încrezător în campania de transferuri realizată de giuleșteni până în acest moment. Totodată, fostul fotbalist consideră că Rapidul ar putea fi o „rampă de lansare” pentru Cătălin Cîrjan, asta și în contextul în care tânărul fotbalist român nu are experiență la nivel de echipă mare.

„Eu zic că e o achiziție importantă, e un jucător foarte tânăr, e clar că e crud, încă nu e obișnuit să joace la seniori, chiar dacă el de multe ori a fost chemat la antrenamentele echipei mari la Arsenal, dar vine cu o mentalitate puternică, solidă, din fotbalul britanic. Va aduce, cu siguranță, un plus aici.

Nu cred că e un pas în spate, vorbim de o echipă de prim rang din fotbalul românesc, de Rapid București, o echipă importantă, cred că e un pas în față. Acolo e foarte greu să joace, să se impună. Odată cu impactul de a juca la seniori, cu atât mai mult la o echipă precum Rapid, unde tinerilor li se oferă oportunități și uși deschise, aici ar putea fi rampa lui de lansare.

Să nu avem așteptări foarte mari de la el, e un jucător crud, dar deocamdată poate veni cu un plus de mentalitate, atitudine și nu în ultimul rând, ce îmi place la Rapid e că își consolidează, gândește în perspectivă, chiar dacă în același timp e un pic surprinzătoare plecarea lui Sefer, dar pune accent foarte mare pe tineri de foarte mare valoare. Astfel, ar putea să își facă o echipă de viitor, competitivă, foarte bună.

E clar că pentru el va fi o presiune, nu îi va fi ușor pentru că vine de undeva de foarte sus, vine aici în fotbalul nostru, unde știm că nu suntem chiar ok. Aici el s-ar putea căli, de aceea spun că ar putea fi o rampă de lansare. Aici se va lovi de foarte multe lucruri, care s-ar putea să îl ajute, dar ceea ce e foarte important, că are un antrenor tânăr, pe Adi Mutu, care știe să lucreze foarte bine cu jucătorii tineri. Adi are o experiență internațională foarte mare, rolul lui e unul foarte important.

De aia spun că e un mediu bun și Rapid deja e o forță în campionatul nostru, e în plină ascensiune, el ar putea face parte din generația care poate fi una foarte bună pe viitor.

Important pentru el e să joace, dacă vine aici și nu joacă îi va fi greu pe mai departe, are nevoie de meciuri în picioare. Aici nu îi va fi ușor, va juca pentru prima dată la seniori, în competiție oficială, are nevoie de susținerea antrenorului și bineînțeles de mediu, jucători, colegi, dar la Rapid, din ce văd eu, e un mediu sănătos și bun pentru el”, a declarat Adrian Iencsi pentru www.sport.ro.