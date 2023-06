„Cel mai greu transfer!” Detalii de la negocierile dintre Rapid și Arsenal pentru transferul lui Cătălin Cîrjan 

Giuleștenii au ajuns la un acord cu Arsenal Londra pentru împrumutul lui Cătălin Cîrjan. Fotbalistul român a semnat pe un an, însă Rapid are opțiunea de a-l transfera definitiv, după cum a dezvăluit acționarul minoritar al clubului, Victor Angelescu.

Victor Angelescu: „De o lună și jumătate lucrăm la transferul lui Cîrjan!”

Victor Angelescu a oferit detalii de la negocieri, dezvăluind că pregătesc această mutare de mai bine de o lună și jumătate. Totodată, omul de afaceri a declarat că fotbalistul român a fost dorit cu insistență de Adrian Mutu la Rapid.

„Lucrăm de vreo lună și jumătate la transferul lui Cîrjan. Sincer, a fost cel mai greu transfer de până acum, negociem de foarte mult timp. Cu jucătorul și impresarul, inclusiv cu tatăl jucătorului am avut discuții foarte bune, au ținut mult negocierile cu Arsenal, cum îi dau drumul, cum îl dau împrumut, care sunt clauzele pentru împrumut și foarte important, a ținut foarte mult pentru că noi am ținut neapărat să avem o clauză de cumpărare, ceea ce inițial Arsenal nu a dorit, până la urmă am ajuns de comun acord să fie trecută o anumită sumă.

Este o sumă importantă, dar pe care am putea să o plătim pentru Cîrjan, asta a făcut ca negocierile să fie puțin mai lungi. Am vrut să avem împrumutul cu opțiune de cumpărare, e peste un milion de euro. La cum vedem noi jucătorul, zic că e o sumă corectă, trebuie să arate și el că valorează această sumă.

Nu, nu are clauză în contract să bifeze un număr de meciuri, dar nu e nimic obligatoriu în contract din partea noastră mai mult. Există clauze legate de bani, cum i se plătesc, dacă pot să îl aducă mai devreme înapoi, dacă putem să îl luăm, nu există o clauză prin care trebuie să joace un anumit număr de meciuri, dar vă zic sincer că l-am luat să joace. Nu ne-am chinuit o lună și jumătate ca să îl ținem pe bancă.

Ține și de el, de capacitatea lui și de cum va juca. Și antrenorul și-a dorit enorm, nu m-am chinuit doar eu. Sunt clauze care au legătură cu salariul și ce am putea plăti în plus, nu sunt sume foarte mari. A venit pentru că avem foarte mare încredere în el, ne place mult acest jucător și nouă și staff-ului, vrem să joace. Credem că e unul dintre jucătorii foarte buni, care poate juca foarte bine în România. Pentru împrumut nu am plătit nimic. Noi suportăm salariul”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

Cătălin Cîrjan: ”Aș vrea să joc în fiecare săptămână”

„Nu am o preferință, mi-aș dori să joc, aș vrea să joc în fiecare săptămână, să lupt pentru titlu, oriunde ar fi”, a declarat Cîrjan pentru www.sport.ro și PRO TV.

Întrebat despre interesul Rapidului, dar și dacă a fost până acum la un meci în Giulești, fotbalistul legitimat de Arsenal a răspuns pe larg.

„Când aveam 15 ani am jucat pe vechiul Giulești și a fost o atmosferă extraordinară, am urmărit mereu meciurile celor de la Rapid și ce pot să spun, fanii sunt extraordinari, e un club de tradiție, unul dintre cele mai mari cluburi din România.

O atmosferă extraordinară, te simți fotbalist când joci pe Giulești, ce pot să spun”, a mai spus Cîrjan.