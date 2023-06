Cătălin Cîrjan se află la Arsenal din iulie 2019. Atunci, reprezentativa under-19 a „tunarilor” l-a adus gratis la echipă pe fotbalistul român de la Viitorul Domnești.

E gata! Cătălin Cîrjan s-a înțeles cu noua sa echipă. Când va fi anunțat oficial

Din informațiile Sport.ro, Rapid s-a înțeles cu Cătălin Cîrjan, iar vineri, 23 iunie, fotbalistul va fi prezentat oficial la echipa din Giulești. Jucătorul va fi adus sub formă de împrumut pe un an.

De-a lungul carierei sale fotbalistice, Cătălin Cîrjan s-a antrenat alături de echipa mare a celor de la Arsenal, a bifat 25 de apariții pentru echipa U18 (trei goluri și trei assist-uri), dar și 36 de apariții pentru reprezentativa U21 (patru goluri, un assist).

Cătălin Cîrjan are o selecție la naționala U16 a României

Fotbalistul mai are contract cu Arsenal U21 până în iunie 2024

Cătălin Cîrjan evoluează pe postul de mijlocaș central

Cătălin Cîrjan, impresionat de atmosfera din Giulești

„Nu am o preferință, mi-aș dori să joc, aș vrea să joc în fiecare săptămână, să lupt pentru titlu, oriunde ar fi. Când aveam 15 ani am jucat pe vechiul Giulești și a fost o atmosferă extraordinară, am urmărit mereu meciurile celor de la Rapid și ce pot să spun, fanii sunt extraordinari, e un club de tradiție, unul dintre cele mai mari cluburi din România.

O atmosferă extraordinară, te simți fotbalist când joci pe Giulești, ce pot să spun”, a declarat Cîrjan pentru Sport.ro și PRO TV.