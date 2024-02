„Aducerea lui Kopic a fost cea mai mare greșeală!” Fostul antrenor de la Dinamo, reacție dură: „Băi, frate, cine conduce?”

„Câinii” au pierdut meciul cu FC U Craiova din deplasare, scor 1-2, și nu au nicio victorie în acest an. Dinamo a ajuns din nou pe ultimul loc în clasamentul Superligii României, după înfrângerea suferită pe „Ion Oblemenco”, dar și după ce FC Botoșani a câștigat cu Poli Iași.

Principalul vinovat pentru înfrângerea din Bănie este antrenorul Zeljko Kopic, în opinia lui Vasile Miriuță, care a antrenat-o pe Dinamo o scurtă perioadă de timp în trecut.

Vasile Miriuță crede că Zeljko Kopic nu trebuia adus

Antrenorul român este de părere că oficialii lui Dinamo ar fi trebuit să angajeze un antrenor român pentru a se lupta să salveze echipa de la retrogradare, nu un străin. Miriuță a vorbit despre organizarea sistemului de la meciul cu FC U Craiova, spunând că a fost extrem de confuz.

Totodată, acesta a criticat și transferurile făcute de „câini” în această iarnă.

„Eu nu am înțeles această organizare a lui Dinamo. Înțeleg că vrea să joace 3-4-3, dar nu am văzut niciun 3-4-3. Am văzut greșeli în lanț. E o echipă răsfirată. Când joci la retrogradare, trebuie în primul rând să nu iei gol. Din păcate, Dinamo nici nu e organizată și nici nu are jucători de calitate ca să câștige meciuri. Din start, formula nu a fost cea mai bună. Să-l aduc pe Abdallah în bandă... Nu e jucător de bandă.

În primul rând, cu tot respectul pentru el, aducerea lui Kopic pentru rămânea în prima divizie a fost cea mai mare greșeală. Trebuia adus un antrenor român, care știe campionatul. Asta a fost prima greșeală. Asta e părerea mea. Nu am nimic cu el. Trebuia un român care știe ce înseamnă să te lupți la retrogradare.

Am văzut că s-au adus niște jucători... Nu știu, croați... A venit unul de FC Bălți. Eu vreau să mă salvez cu jucători de la Bălți? Nu ai cum! Băi, frate, cine conduce acolo? Cine face transferurile? Nu au făcut transferuri bune. Ca să te salvezi trebuie să aduci 3-4 jucători bombă. Ai nevoie de un atacant top. Am înțeles că i-au refuzat unii. Dar asta nu e o scuză. Trebuia să caute din octombrie, când au văzut că nu merge. Trebuia să se organizeze din timp”, a declarat Vasile Miriuță la Prima Sport.

Ultima dată la Chindia Târgoviște, Vasile Miriuță a antrenat-o pe Dinamo din septembrie 2017 până în februarie 2018.