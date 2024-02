Reacția lui Kopic după ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc: "Credeam că facem un pas înainte, dar am făcut doi înapoi"

Yassine Bahassa a deshis scorul în minutul 13, iar Dinamo a avut un gol anulat în finalul primului act, când Abdallah se afla în poziție milimetrică de ofsaid. În minutul 52, Juan Bauza a dus scorul la 2-0 după o fază individuală de excepție, iar Dinamo a reșit doar să reducă din handicap în minutul 63, prin Politic.

Reacția lui Kopic după ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc

Zeljko Kopic a tras primele concluzii după ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc în Liga 1. Antrenorul croat simte că echipa lui poate mai mult, însă nu înțelege de ce jucătorii arată diferit în timpul meciurilor față de antrenamente.

"Sunt dezamăgit. Prestația noastră din prima repriză nu a fost bună. Aveam senzația că facem un pas înainte, dar am făcut doi înapoi. Am fost foarte departe de adversi, au marcat primul gol, apoi am avut niște situații, iar golul marcat de noi a fost după un ofsaid milimetric. Am încercat să dominăm meciul apoi, am marcat, dar nu am avut puțin noroc, iar Gregorio a lovit bara. Nu am făcut un meci bun. Am încercat totul. E un moment dificil.

Din ce văd la antrenamente și din ce am văzut la meciul cu Rapid, simt că putem juca, dar când pierdem primele dueluri, când pierdem mingi simple, nu e ușor. Avem probleme, încercăm să avem o stabilitate mentală pentru a respecta planul de joc... e ceva ce trebuie să rezolvăm.

Am avut unele momente de calitate, când am creat ceva, când am centrat, dar nu e Dinamo pe care o vreau eu în ceea ce privește intensitatea, duelurile. Am pierdut prea multe mingi. La golul doi le-am dat pur și simplu mingea. E greu când faci atât de multe greșeli. Unele părți ale jocului au fost bune, dar nu e suficient.

De ce avem nevoie acum? Meciul următor e luni, avem 10 zile. Avem nevoie să analizăm fiecare detaliu, să vedem unde ne putem îmbunătăți și să continuăm să luptăm. Trebuie să fim mai buni, să intrăm cu mai mult curaj, mai multă energie, mai multă agresivitate. După meciul cu Petrolul am arătat acasă că putem juca, dar azi nu am fost suficient de buni. Ne așteaptă o perioadă dificilă, însă trebuie să luptăm. Nicio șansă ca cineva din acest vestiar să cedeze acum. Trebuie să găsim o cale, să gestionăm această situație, să nu mai fim doar aproape de a obține rezultate", a spus Kopic.

Dinamo ocupă locul 16, ultimul, cu doar 16 puncte în primele 24 de etape. Pentru bucureșteni urmează meciul de pe terenul campioanei Farul Constanța, luni, 12 februarie, de la ora 20:00.