„Adriane, fă ceva!” Mesajul suporterilor rapidiști pentru Adi Mutu, înaintea derby-ului cu FCSB

După ce fanii Rapidului i-au cerut demisia lui Mutu la finalul meciului cu Universitatea Craiova, cele două părți au revenit la sentimente mai bune una față de cealaltă și au făcut pace, cel puțin pentru moment.

Liviu Ungurean a mai spus că îi respectă foarte mult munca lui Mutu și i-a cerut „Briliantului” să încerce să salveze sezonul, asta după ce primul obiectiv, accederea în playoff, a fost îndeplinit.

Bocciu: „Noi îl respectăm foarte mult pe Mutu!”

Liderul rapidiștilor a atras atenția asupra faptului că există postaci (pe rețelele de socializare) care lucrează la dezbinarea suporterilor rapidiști.

„L-am sunat pe Adi Mutu, am avut o discuție cu el… Noi îl respectăm foarte mult pe Mutu. I-am spus 'Băi Adriane, haide să încercăm să fie bine, stai de vorbă cu băieții, salvați anul!'.

Eu trebuia să transmit un mesaj și să discut cu el ca de la bărbat la bărbat, pentru că Adrian Mutu e un bărbat al fotbalului românesc pot să spun, este o valoare incontestabilă, iar discuția noastră a decurs foarte normal. El a înțeles ceea ce eu i-am spus.

Eu, la rândul meu, știam și am înțeles ceea ce mi-a zis și el, pentru că Adi Mutu și-a atins obiectivul. Aici are dreptate și conducerea, pentru că obiectivul lor a fost atins, accederea în play-off. Nu are ce să-mi reproșeze Adi Mutu mie și nu are de ce să fie supărat.

Poate să fie supărat doar pe situație, că nu s-a simțit confortabil când i-am cerut demisia. Dar, în rest, nu are de ce să fie supărat pe mine Adi Mutu. Sută la sută mi-a dat dreptate în tot ceea ce i-am spus. A fost o discuție normală, Mi-a spus că atât s-a putut cu echipa pe care o are.

Sunt și unii postaci de serviciu, care lucrează la destabilizare, și la dezinformare, și la dezbinarea suporterilor rapidiști. Nu sunt băieții noștri”, a spus Liviu Ungurean, conform Fanatik.

Rapid primește vizita FCSB-ului, duminică, de la ora 20:30, în etapa cu numărul cinci a playoff-ului Superligii.