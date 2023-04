La ucraineni, Mircea Lucescu e legitimat din vara lui 2020 și mai are contract cu clubul din capitală până la finalul sezonului 2023/24.

Mircea Lucescu, scurt și la obiect, despre o posibilă revenire la Rapid

Rapid București se află în acest moment pe locul cinci în play-off-ul Superligii. În primele patru meciuri, giuleștenii nu au obținut nicio victorie, în schimb formația dirijată de Adrian Mutu a înregistrat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

În consecință, postul lui Mutu de principal la Rapid s-ar putea clătina, iar „Il Luce”, care a avut două mandate în Giulești (1997 - 1998, 1999 - 2000) a fost întrebat dacă ar putea reveni la echipa pe care a antrenat-o și fiul său, Răzvan Lucescu.

„Este exclus, nici nu poate fi vorba despre așa ceva”, a răspuns Mircea Lucescu, potrivit GSP.

De ce nu a plecat Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev, având în vedere situația din Ucraina

Mircea Lucescu a semnat cu Dinamo Kiev în vara lui 2020 și mai are contract cu echipa ucraineană până la finele sezonului 2023/24. În ciuda izbucnirii războiului, antrenorul român a decis să nu părăsească clubul, ci să rămână alături de el și în cele mai critice condiții.

Fostul selecționer al naționalei României și al reprezentativei Turciei a vorbit despre situația din Ucraina și a precizat că lucrurile s-au mai domolit la Kiev. De asemenea, Mircea Lucescu a evidențiat că nu ar fi plecat nici în ruptul capului de la Dinamo.

„Acum nu se pune problema de a face treabă sau nu, ci de a supraviețui. Fotbalul încearcă să mențină suporterii, dar în condițiile în care se joacă fără spectatori, în condițiile în care deplasările se fac cu autobuzul sau trenul, e foarte greu. Dar e foarte important ca oamenii, dincolo de preocupările pe care le au, să aibă o satisfacție referitoare la cluburile lor de suflet. Fotbalul ajută.

Când am fost invitat, ne-a convenit. Era un campionat extrem de puternic, echipele jucau în competițiile europene. Întâmplându-se ce s-a întâmplat, mulți au abandonat, iar acum am o echipă tânără, cu jucători de perspectivă. Era imposibil să plec în situația aceasta. Nu m-am gândit să plec. Sigur, au fost momente când echipa s-a retras în București, la Snagov. A făcut pregătire acolo, apoi am plecat în Europa pentru meciurile pentru pace. Ne-am reîntors, campionatul se dispută în condițiile acestea

Jucătorii au familiile în afara granițelor, sunt alții care au părinții prin zonele de conflict. Deocamdată, la Kiev este liniște. Nu mai sunt probleme. Lumea începe să iasă, să trăiască așa cum a fost obișnuită, dar mă gândesc că gândurile lor sunt departe”, a spus Mircea Lucescu la Prima Sport.