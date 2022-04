Fundașul central a semnat cu Santa Clara în august 2021, în schimbul a 220.000 de euro, după trei ani consecutivi petrecuți la FC Botoșani, echipă la care a și crescut. Chindriș a plecat în Portugalia, însă nu a reușit să se impună în prima ligă portugheză, acolo unde a jucat un singur meci, în care a și reușit să marcheze.

Românul a rămas liber de contract în iarnă și este fără echipă de la începutul lunii ianuarie. În cazul său, s-a vorbit despre o posibilă revenire în Liga 1, mai ales după ce Gigi Becali l-a dorit cu insistență în urmă cu doi ani, fiind dispus să plătească până la 550.000 de euro în schimbul său, însă s-a văzut refuzat.

Valeriu Iftime exclude varianta revenirii lui Andrei Chindriș la FC Botoșani



Deși au existat cazuri de fotbaliști care au plecat de la FC Botoșani în străinătate și au revenit ulterior în Liga 1, așa cum a făcut Hervin Ongenda, la Chindriș nu se pune problema să se întoarcă la fosta echipă. Patronul clubului, Valeriu Iftime, a vorbit la „Ora exactă în sport” despre fundașul român, dezvăluind că nu se mai întoarce la FC Botoșani.

Mai mult, finanțatorul a punctat că nu a înțeles alegerile făcute de fostul său jucător.

„Chindriș nu revine. El este în mare parte al meu, dar e destul de ciudat contractul ăla. Și Andrei a jucat cum nu se poate mai strâmb pentru el și pentru noi. Nu știu ce credea că poate face. Am avut ofertă pentru el când clubul făcea bani, el n-a vrut să plece.

A spus că are oferte, că știe, că poate, dar, din păcate, am făcut un contract în care eu am 70% din procente, dar e un an de zile. La ce vrea să facă acum Marius și cum judecăm noi echipa noastră, nu cred că Andrei mai are loc sau importanță. I-aș da un restart, dar povestea lui Andrei a fost de înțelepciune, nu de altceva, fotbalist era, dar știți...”, a declarat Valeriu Iftime la PRO Arena.