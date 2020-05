"Vorbim si singuri, unii in somn!" Reactia FURIOASA a lui Mihai Stoica dupa decizia Ministerului: "Sa vina psihologii cu izoleta, eventual!"

Mihai Stoica si-a exprimat parere in legatura cu decizia ca echipele romanesti sa ramana in cantonament pana la inceperea campionatului, adica pe 13 iunie.

Directorul sportiv al FCSB a reactionat vehement dupa decizia luata de Ministerul Sanatatii ca echipele sa ramana cantonate si dupa data de 1 iunie, dupa ce restrictiile se ridica.

MM si-a scris frustrarea pe contul de Facebook, acolo unde a explicat care este situatia din cantonamentul FCSB si a analizat ce ar insemna sa se aplice deciziile Ministerului.

"Din fericire, Romania are sub o suta de decese cauzate de Covid 19 la milionul de locuitori.

Cu toate acestea, noi (FCSB) celebram azi a 14 a zi de izolare, antrenandu-ne ciudat, mancand in camere din casolete, fara sa profitam de conditiile de refacere dupa antrenamente desi am fost testati de 5 (cinci) ori, 51 PERSOANE, iar rezultatele au fost negative. Vorbim intre noi de la distanta si cu cei apropiati pe aplicatii. Mai vorbim si singuri. Unii si in somn.

Mai mult, aflam ca inalti diriguitori ai sportului romanesc se gandesc ca s-ar impune sa mai stam inchisi cateva saptamani. Sau luni. Sa reducem riscurile. Zice domnul Hulubei ca ar trimite si psihologi sa ne ajute. Sper ca Pshihologii Care Ajuta Fotbalistii Sa Stea Cu Drag In Cantonament sa aiba testele facute daca ne viziteaza. Sa fie triati epidemiologic. Eventual, sa vina cu izoleta. Sa reduca riscurile.

Sa presupunem ca interventiile psihologilor lui Hulubei ar fi incununate de succes si am reduce riscurile. Ce vom face insa dupa ce vom iesi? Vom merge la Cluj cu viteza legala fiecare in masina lui? Cine aduce casoletele? Daca la meci apare vreun steward care a fost cu o seara inainte la petrecerea de pensionare a unui coleg si nu s-a distantat suficient? Exista un cantonament al brancardierilor de Liga 1? Riscuri la tot pasul.

E in afara oricarui dubiu ca toti cei care suntem implicati direct trebuie sa fim extrem de precauti. E in afara oricarui dubiu ca trebuie sa ne invatam sa traim cu acest virus. DAR TOT IN AFARA ORICARUI DUBIU ESTE SI INUTILITATEA CANTONAMENTULUI PRELUNGIT.

In Cehia nu s-a stat in cantonament. Deja se joaca, iar Stanciu a centrat perfect la golul victoriei. Cu stangul. Iar Cehia are tot sub o suta de decese la milion. Ca noi", a scris MM Stoica pe pagina de Facebook.