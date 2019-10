VLAD, din nou TITULAR la FCSB! Anuntul de ultima ora al lui Vintila

Fortat de absentele mai multor fotbalisti U21, Vintila il va titulariza aproape sigur pe Vlad in meciul cu Chindia, de duminica seara (20:30, live text pe www.sport.ro).

Chiar daca Vlad a gresit in aproape toate meciurile in care a jucat, Vintila are incredere in pustiul de 20 de ani. Crede ca titularul din poarta nationalei de tineret va ajunge la un nivel foarte bun in anii viitori.

"Vlad e un portar tanar, pe care ne bazam. E un portar tanar, titular la echipa nationala. Noi ne bazam pe el. Foarte bine a facut Radoi ca s-a bazat pe el. Vom vedea daca va fi titular cu Chindia. Are calitati foarte bune, e portar bun, poate deveni foarte bun, altfel nu era aici. Are nevoie de experienta, asta ii lipseste", a spus Vintila.