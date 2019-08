Vintila, avertisment FINAL pentru jucatori inaintea partidei capitale cu Viitorul: "Sa lasam deoparte toate orgoliile si sa ne punem la munca! Vedem cine pleaca dupa meciul de maine!"

FCSB se afla pe ultimul loc in clasament si are in fata o perioada de foc. Urmeaza meciurile cu Viitorul, Craiova si CFR Cluj.

Bogdan Vintila spune ca meciul cu Viitorul va fi ultimul test pentru jucatorii sai. Dupa partida de maine seara urmeaza pauza competitionala, perioada in care fotbalistii care nu au demonstrat ca merita sa ramana la echipa, vor pleca. Gigi Becali a trecut pe lista patru nume dupa eliminarea din Europa League cu Guimaraes: Marc, Gikiewicz, Belu si Salomao. Nici Moutinho nu e sigur de postul sau in echipa.

Vintila a tras un semnal de alarma si si-a avertizat jucatorii sa lase deoparte orgoliile si sa munceasca pentru a duce echipa in play-off. Acesta este primul obiectiv al FCSB dupa un start ingrozitor de campionat.

"Suntem in fata unui joc foarte important, intalnim o echipa buna, cu un antrenor foarte bun. Incercam sa intram pe teren cu gandul de a castiga, suntem intr-o situatie in care nu mai e loc de intors. Trebuie sa castigam, avem nevoie de puncte. Jucam la victorie in fiecare meci, suntem intr-o situatie anormala.

Nu ma ingrijoreaza ca nu avem niciun jucator la echipa nationala. Stiu ca am jucatori buni care vor fi convocati cand vor merita. Jucatorii vin dupa o serie lunga cu meciuri din trei in trei zile. Le-am explicat ca e ultimul joc inaintea pauzei competitionale si trebuie sa strangem toate resursele fizice si mentale pentru a le pune in acest meci. Trebuie sa lasam deoparte toate orgoliile si sa ne punem la munca. Ridicam manecele si le mai dam jos la finalul turului. Nu exista conflicte intre antrenor si jucatori. Pana acum nu au existat. Nu e vorba de atitudine, ca atitudine au. Atat am putut la momentul acesta. Atat am putut...fizic.

Pintilii este un jucator cerebral, un lider in vestiar, un jucator de care echipa are nevoie. Sunt sigur ca nu e genul de jucator care sa lase corabia in acest moment greu. E un capitan adevarat. Trebuie un restart si sper sa vina maine seara. Pintilii si Gnohere nu au multe kilograme in plus. Morutan, Hora pot reveni si ei dupa pauza competitionala. Nedelcu si Man mai au de stat, din pacate.

Primul nostru obiectiv este sa ne batem pentru play-off. Mai am meciul de maine seara in care voi evalua jucatorii, apoi vom lua deciziile in ceea ce priveste jucatorii care vor pleca", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.