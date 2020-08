Vine Contra la Dinamo?! "De luni echipa va avea un nou antrenor!" Multescu e OUT

Cosmin Contra a fost prima optiune a spaniolilor care au luat-o pe Dinamo inca dinainte de finalizarea negocierilor.

Fostul selectioner recunoaste ca a discutat cu ibericii si ca i s-au promis tratative concrete in momentul in care preluarea va fi finalizata.

Contra sustine ca a avut oferte de la mai bine de 15 echipe.

"N-am avut nicio discutie cu noii proprietari de la Dinamo de cand s-a terminat preluarea. Am discutat acum o luna si jumatate, a ramas ca daca vor lua clubul, vom avea discutia finala si vom avea sau nu o intelegere. Nu am primit niciun telefon. Daca domnul Cortacero vine la Lisabona, unde sunt acum, vom avea aceasta intalnire. Sunt cu UEFA aici, pana pe 23 sunt prins cu UEFA. In principiu, a ramas ca vom avea o discutie finala. Poate intre timp au alta parere, poate au pe altcineva cu care sa inceapa acest proiect", a spus Contra la Digisport.

"Echipei i s-a transmis ca de luni vine alt antrenor", i-a transmis Ionel Danciulescu, aflat in platou, lui Contra.

"Inseamna ca au un alt antrenor, daca e asa. In momentul de fata, acel antrenor nu sunt eu. Cred ca la Dinamo in urmatoarea perioada trebuie sa se faca pasi gigantici, sa vina cat mai multi jucatori, sa se inchege echipa buna pentru playoff. La cum ii stiu eu, sunt foarte ambitiosi, isi doresc performanta la Dinamo. Sper sa reuseasca, cu mine sau fara mine, Dinamo merita sa revina in elita. Am avut discutii cu 15 echipe, dar niciuna nu s-a materializat. Am fost in carti de a preluat 3-4 echipe, dar s-a ales alt profil de antrenor. Din cate il cunosc eu pe Melero, ii place sa fie totul deschis, asa ca sunt de parere ca relatia cu fanii va fi buna. Eu cred ca sunt oameni potenti financiar. Nu stiu ce planuri au pentru la anul, dar daca ar fi sa ma intrebi pe mine, eu nu concep un proiect la Dinamo fara intrare in playoff. Nu am zis de castigarea campionatului, am zis un obiectiv la indemana: accederea in playoff. Trebuie sa ai un buget bun, consistent, sa inchegi repede o echipa, ca sa poti sa te bati cu celelalte echipe", a mai comentat Contra.