Vin MILIONARII din AMERICA la un club din Liga 1?! Se pregateste o noua FORTA pentru sezonul viitor! Ce antrenor e favorit sa preia echipa

Din campionatul urmator, Poli Iasi poate intra intr-o noua era. Clubul ar putea fi preluat de oameni de afaceri stabiliti in Statele Unite. Anuntul e facut chiar de primarul din Iasi, Mihai Chirica.

"Presedintele Ambrosie e deschis pentru orice forma de colaborare. Nu tine cu mainile de club, nu considera ca doar el conteaza si ca decizia lui e suverana. Ceea ce e pozitiv, pentru ca lasa loc de negociere si pentru o alta solutie. Discutiile cu cei doi ieseni din America le poarta tot domnul Ambrosie. In iunie sau iulie vor veni la Iasi pentru discutii concrete. Daca batem palma, ei chiar vor fi investitori, nu ca domnul Sabo. Cred ca am invatat ceva din experienta ultimului an", a spus Chirica pentru GSP.

Primarul din Iasi lasa de inteles ca Flavius Stoican ar fi trebuit indepartat de la conducerea tehnica a lui Poli dupa ratarea play-off-ului si il propune pe Neagoe in locul sau.



"Indepartarea lui Stoican era o certitudine in cazul unei infrangeri cu Voluntari. Am avut o discutie cu Adrian Ambrosie, la mine in birou. I-am zis ca e obligat sa faca ceva. Din fericire, nu am pierdut cu Voluntari, dar nu trebuie sa asteptam un esec pentru a modela o decizie. Sa vedem acum ce se intampla cu Dunarea Calarasi. Din ce am discutat cu domnul Ambrosie, Neagoe e o solutie pentru noi. E in carti. A lasat o imagine de eleganta si profesionalism. E un nume de care trebuie sa tinem cont. A mai fost la Iasi si a dat impresia unui om foarte echilibrat. Obiectivul sportiv, decenta si profesionalismul trebuie sa mearga mana-n mana", a comentat Chirica.