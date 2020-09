Viitorul e pe ULTIMUL LOC, dar Ruben de la Barrera ramane increzator: "Suntem pe drumul cel bun!" Ce a spus dupa infrangerea cu Craiova 

Viitorul a pierdut cu 1-4 in fata Universitatii Craiova.

In cele 3 meciuri de cand se afla pe banca tehnica a constantenilor, antrenorul spaniol a reusit sa obtina un singur punct, cu UTA in prima etapa. Dupa ce a incasat 4 goluri de la Craiova, succesorul lui Hagi este increzator si considera ca echipa lui se afla pe drumul cel bun. De asemenea, el l-a remarcat pe Gabi Iancu despre care a declarat ca a facut un meci bun, chiar daca nu a jucat in pozitia lui naturala.

"Am avut posesie. Am ajucat bine in prima repriza. Am primit un gol dupa acea eliminare, dar am incercat si am reusit sa obtinem egalarea. Am primit acel gol din lovitura libera si lucrurile s-au complicat pentru noi. E stupid sa vorbesti dupa o astfel de infrangere la un asemenea scor si suntem aproape de ceea ce vrem sa jucam. Ne-am creat ocazii, ne-am aparat, dar circumstantele au fost impotriva noastra si nu am putut sa legam victoria.

M-am mirat de faptul ca arbitrul nu stia daca sa scoate cartonsul galben si dupa l-a scos pe cel rosu. Am incercat, dar nu a fost de ajuns ce am reusit. Gabi Iancu a facut un joc foarte complet. E adevarat pozitia in care a jucat azi nu este cea obisnuita, dar eu sunt multumit de cum a ajutat echipa si de felul in care a fost un lider pe teren dupa eliminare. E ciudat sa vorbesti dupa un asemenea rezultat, dar in termeni de joc, in felul in care am aratat, suntem pe drumul cel bun", a declarat antrenorul iberic.