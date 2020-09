FC Viitorul si-a lansat aplicatie mobila! Proiect unic in fotbalul romanesc al constantenilor

FC Viitorul Constanta si-a lansat aplicatia mobila 'FC Viitorul', dezvoltata cu scopul de a conecta intr-un mod inovator comunitatile de fani de pretutindeni cu membrii clubului, de a dezvolta si mai mult relatia cu suporterii echipei din intreaga tara.

Viitorul este primul club din fotbalul romanesc care dezvolta o aplicatie mobila pentru a interactiona cu fanii de pretutindeni ai echipei.

"Prin aceasta aplicatie dorim sa oferim o noua experienta ce aduce valoare intregii comunitati FC Viitorul - club, fani, parteneri, sponsori - indiferent unde se afla membrii ei: in Constanta, in Romania sau in afara tarii", se arata intr-un comunicat al clubului.

"Toata lumea doreste sa fie mai aproape de echipa favorita. La randul nostru, vrem sa fim langa fani, sa-i tinem impreuna si aproape. In special in aceasta perioada incarcata de incertitudine cu privire la calendarul meciurilor si prezenta suporterilor in stadion. Consideram ca interactiunile directe cu suporterii prin intermediul aplicatiei „FC Viitorul” ne vor ajuta sa ascultam si sa raspundem mai bine, sa devenim lideri mai puternici si sa dezvoltam si unim comunitatea FC Viitorul Constanta din tara si din afara ei", a spus Gheorghe Popescu, presedintele Viitorului.

Printre sectiunile care vor putea fi gasite in aceasta aplicatie sunt:

- Comunitate - dedicata tuturor utilizatorilor aplicatiei, unde fiecare postare poate fi insotita de diverse discutii

- Stiri - din cadrul echipelor FC Viitorul, FC Viitorul II si grupelor de copii si juniori ale Academiei Gheorghe Hagi

- Studio TV - unde pot fi urmarite numeroase momente si evenimente din viata echipelor sub forma de podcasts si transmisiuni live sau inregistrate

- Market - unde sunt comercializate toate produsele oferite de clubul Viitorul.