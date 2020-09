Viitorul - Craiova, LIVE TEXT, de la 21:00 | Bergodi poate urca pe primul loc in Liga 1! Constantenii cauta prima victorie din acest sezon

Urmarim si comentam impreuna Viitorul - Craiova pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Viitorul primeste vizita Craiovei in runda a treia a Ligii 1. Constantenii sunt in cautarea primei victorii sub comanda tehnicianului spaniol Ruben de la Barrera, care a incasat o infrangere in prima etapa, scor 3-0 pe terenul lui FCSB si a remizat pe teren propriu, scor 1-1 cu UTA Arad.

De partea cealalta, Craiova a inceput noul sezon din Liga 1 intr-o nota pozitiva. Oltenii lui Bergodi au obtinut doua victorii, scor 2-0 cu Astra si 1-0 cu Sepsi.

Cu o victorie astaz, Craiova poate urca pe prima pozitie in clasament.

Echipele probabile:

Viitorul: Cojocaru - Boboc, Mladen, Ghita, De Nooijer - Ciobanu, Artean, Casap - Fernandez, Luckassen, Ganea

Antrenor: Ruben de la Barrera

Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Balasa, Constantin, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Baiaram, Koljici, Mihaila

Antrenor: Cristiano Bergodi

Clasamentul Ligii 1