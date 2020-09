BREAKING NEWS | Messi s-a DECIS in legatura cu viitorul sau! Ce va face starul argentinian! ANUNTUL MOMENTULUI!

Astazi, insa, el s-a razgandit si, potrivit jurnalistilor de la televiziunea Deportes Cuatro, a decis sa mai ramana la Barcelona.

Sustinut de tatal sau si de avocati, el a decis sa isi retraga intentia de a pleca in aceasta vara. Planul argentinianului este de a continua la Barcelona inca un an, pana in iunie 2021.

Potrivit presei din Spania, in decizia lui Messi au contat foarte mult fanii. El isi doreste sa aiba posibilitatea de a-si lua ramas-bun de la suporteri asa cum trebuie, bazandu-se pe faptul ca acestia vor reveni in tribune cat mai curand.

In 2021, superstarul de pe Camp Nou ar putea sa ajunga la Manchester City din postura de liber de contract.

O confirmare oficiala a acestei decizii luate de Messi este asteptata in orele urmatoare. Inca de noaptea trecuta au aparut informatii care spuneau ca el va decide sa ramana la Barcelona.

