VIITORUL - CFR 3-1 | "Nu mai stiu de cand nu am mai marcat!" A revenit cu un GOL FABULOS! Ce spune Cosmin Matei dupa bijuteria reusita in fata CFR-ului

Viitorul s-a impus cu 3-1 in fata campioanei Romaniei, CFR Cluj, dupa golurile marcate de Peteleu (autogol), Cosmin Matei, Rivaldinho, respectiv Culio. La finalul partidei, autorul golului fabulos, Cosmin Matei, a vorbit despre reusita sa si despre partida.

"A fost un meci foarte greu, ma bucur ca am reusit sa castigam si sa avem continuitate in rezultate. Sunt o echipa buna, puternica, oboseala si-a spus cuvantul. Am vrut sa dau la poarta, ma bucur ca mi-a iesit si sper sa mai am astfel de partide. Nu mai tin minte de cand nu am mai marcat, sper de acum incolo sa incep sa marchez si sa revin la o forma foarte buna", a declarat Cosmin Matei la finalul partidei.